قرار وزاري مشترك لإزالة كل الممهلات العشوائية

6 آلاف مليار لصيانة الطرقات خلال 2024 .. رخروخ:

كشف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، أن مصالحه ستعمل، في إطار تحسين صيانة الطرقات، على إزالة الممهلات التي توضع بطريقة عشوائية ولا تتوافق مع الشروط والمعايير المعمول بها، في إطار قرار وزاري مشترك مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يحدّد شروط ومعايير إنجاز الممهلات على مستوى الطرقات الولائية والبلدية.

وأعلن الوزير عن اقتناء تجهيزات مراقبة وزن وحمولات الشاحنات لمحاربة الحمولة الزائدة، بهدف الحفاظ على الطرقات لاسيما الطريق السيّار شرق – غرب، مبرزا أن هذه التجهيزات سيرافقها اتخاذ إجراءات ردعية ضد أصحاب الشاحنات الذين لا يحترمون الحمولة القانونية.

وأكد رخروخ حرص وزارته على إعطاء الأولوية، خلال السنوات المقبلة، لعمليات صيانة الطرقات للمحافظة عليها موازاة مع تطويرها، مبرزا أن هذا المحور الهام من نشاط القطاع سيستفيد هذه السنة من تمويل مالي بـ60 مليار دج.

وجاء هذا خلال إشراف رخروخ على افتتاح أشغال جمعت مديري الأشغال العمومية للولايات، الاثنين بالجزائر العاصمة، أين شدّد على المحافظة على الطرقات وكل المنشآت القاعدية بعد إنجازها من خلال إعطاء الأهمية لعمليات الصيانة، مرورا بتثمين الموارد البشرية وتوسيع استعمال المكننة والتجهيزات الحديثة.

وذكر الوزير أن طول شبكة الطرق يبلغ حاليا 141.503 كلم، منها حوالي 8.896 كلم من الطرق السريعة والسيّارة، كما تضم هذه الشبكة العديد من المنشآت الفنية منها 11.653 جسر و48 نفقا.

وفيما يخص الاستثمارات في مجال السكك الحديدية، أكد أن القطاع يعمل على مضاعفة شبكة الخطوط وتحديثها وازدواجيتها وكهربتها وتجهيزها بالأنظمة الحديثة، في إطار مخطط وطني يهدف إلى ربط جميع مناطق الوطن لتصل الشبكة إلى 15.000 كلم على المدى الطويل.

وفي رده عن سؤال، خلال ندوة صحفية على هامش اللقاء، حول وضعية الطريق السيّار شرق – غرب على مستوى بلدية الجباحية بولاية البويرة، الذي عرف تدهورا وانزلاقا للتربة، كشف الوزير عن إطلاق مناقصة لتأهيله وصيانته.