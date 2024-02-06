قرار يخصّ المباراة الجوارية العاصمية

تأجّلت المباراة الجوارية العاصمية في البطولة الوطنية بين نجم بن عكنون ومولودية الجزائر، إلى تاريخ لاحق.

وكان يُفترض تنظيم هذه المباراة الجمعة المُقبلة، بِملعب “20 أوت 1955” بِالعناصر، في إطار الجولة الـ 16 من عمر البطولة الوطنية، أو المشهد الأوّل من مرحلة العودة.

وجاء سبب التأجيل مُمثّلا في “قرار اتّخذته سلطات ولاية الجزائر”، يقول بيان رابطة الكرة المحترفة. عِلما أن نجم بن عكنون هو الفريق المُستضيف.

وأضاف البيان أن المباراة ستُجرى في تاريخ وتوقيت وملعب يُكشف عنه لاحقا.

وبِالمُقابل، تُجرى باقي لقاءات الجولة الـ 16 ما بين الجمعة والسبت القادمَين.

وبعد نهاية مرحلة الذّهاب، تتصدّر مولودية الجزائر لائحة الترتيب بِرصيد 36 نقطة، ويشغل نجم بن عكنون المركز الـ 14 بِمجموع 10 نقاط.

وكان لقاء مرحلة الذّهاب وبِرسم الجولة الأولى بين الفريقَين، قد احتضنه ملعب “عمر بن رابح” بِالدار البيضاء في الـ 16 من سبتمبر الماضي. وانتهى لِمصلحة زملاء صانع الألعاب يوسف بلايلي بِرُباعية نظيفة.