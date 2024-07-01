-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

قرار يهمّ آدم الوناس

علي بهلولي
  • 160
  • 0
قرار يهمّ آدم الوناس
ح.م
آدم الوناس سيبحث عن نادٍ جديد هذه الصّائفة.

أعلنت إدارة نادي ليل الفرنسي مساء الإثنين، عن قرار يهمّ لاعبها الدولي الجزائري آدم الوناس.

وكان صانع الألعاب آدم الوناس (27 سنة) قد التحق بِفريق ليل الفرنسي في سبتمبر 2022.

وقالت إدارة نادي ليل إن مدّة عقد الدولي الجزائري انقضت، وسيُغادر فريقها الكروي.

وقدّمت إدارة نادي ليل تشكّراتها للاعب آدم الوناس، مُتمنّية له التوفيق في بقية المشوار الرّياضي.

وكان آدم الوناس قد دخل في خلافات حادّة مع مدربه باولو فونسيكا، قبل أن يطلب بِإنزاله إلى فئة الرّديف تمهيدا لِرحيله.

ولم يلعب آدم الوناس أيّ مباراة رسمية مع فريق ليل للأكابر منذ الـ 4 من أفريل الماضي، تاريخ مشاركته في الدقائق الأخيرة ضدّ الزّائر نادي مرسيليا، لِحساب منافسة البطولة الفرنسية.

مقالات ذات صلة
ليون يحسم صفقة بن رحمة بشكل نهائي

ليون يحسم صفقة بن رحمة بشكل نهائي

المولودية وبلوزداد أمام فرصة إقناع بيتكوفيتش في نهائي الكأس

المولودية وبلوزداد أمام فرصة إقناع بيتكوفيتش في نهائي الكأس

تسوية مئات الملفات.. وإطلاق المنصة الرقمية الجديدة لـ”الفاف”

تسوية مئات الملفات.. وإطلاق المنصة الرقمية الجديدة لـ”الفاف”

“الخضر” لم يستفيدوا من أي لاعب كبير في عهد وليد صادي

“الخضر” لم يستفيدوا من أي لاعب كبير في عهد وليد صادي

عرض قطري لضم أحمد قندوسي

عرض قطري لضم أحمد قندوسي

التأهّل لِإنجلترا والتقدير لِسلوفاكيا

التأهّل لِإنجلترا والتقدير لِسلوفاكيا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد