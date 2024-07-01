قرار يهمّ آدم الوناس

آدم الوناس سيبحث عن نادٍ جديد هذه الصّائفة.

أعلنت إدارة نادي ليل الفرنسي مساء الإثنين، عن قرار يهمّ لاعبها الدولي الجزائري آدم الوناس.

وكان صانع الألعاب آدم الوناس (27 سنة) قد التحق بِفريق ليل الفرنسي في سبتمبر 2022.

وقالت إدارة نادي ليل إن مدّة عقد الدولي الجزائري انقضت، وسيُغادر فريقها الكروي.

وقدّمت إدارة نادي ليل تشكّراتها للاعب آدم الوناس، مُتمنّية له التوفيق في بقية المشوار الرّياضي.

وكان آدم الوناس قد دخل في خلافات حادّة مع مدربه باولو فونسيكا، قبل أن يطلب بِإنزاله إلى فئة الرّديف تمهيدا لِرحيله.

ولم يلعب آدم الوناس أيّ مباراة رسمية مع فريق ليل للأكابر منذ الـ 4 من أفريل الماضي، تاريخ مشاركته في الدقائق الأخيرة ضدّ الزّائر نادي مرسيليا، لِحساب منافسة البطولة الفرنسية.