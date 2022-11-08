قرار يهمّ أنصار نادي البارادو ووفاق سطيف

تُجرى مباراة نادي البارادو وضيفه فريق وفاق سطيف لِكرة القدم، بِمدرجات شاغرة.

وتُقام المباراة بِملعب “عمر بن رابح” بِالدار البيضاء، هذا الأربعاء انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظهر. في إطار الجولة الـ 11 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل.

واتّخذ قرار تنظيم المباراة بِلا جمهور الوالي المنتدب لِدائرة الدار البيضاء، استجابة لِطلب سكّان المدينة. خاصة بعد احتضان الملعب المذكور مباراة الجارَين نصر حسين داي واتحاد الحراش، وشهدت حدوث أعمال شغب.

وانْتُظمت مباراة النصرية والاتحاد بعد ظهيرة الإثنين، لِحساب الدور الـ 64 من عمر منافسة كأس الجمهورية، وعرفت حضور 5 آلاف متفرّج (نصف الطاقة الاستيعابية)، وانتهت بِفوز وتأهّل نادي الأحمر والأصفر بِنتيجة (3-1).

ويشغل وفاق سطيف المرتبة الـ 5 بِرصيد 15 نقطة، بينما يتموقع نادي البارادو في المركز الـ 14 بِمجموع 8 نقاط.

وإذا كان عدد أنصار نادي البارادو يُحسب على أصابع اليد الواحدة، فإن جماهير “النّسر الأسود” (السطايفية القاطنين بِالعاصمة، مثلا) مطالبون بِعدم التنقّل إلى ملعب مدينة الدار البيضاء، بناءً على هذا القرار.