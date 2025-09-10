قرار يهمّ اتحاد الحراش ونجم التلاغمة

اتحاد الحراش ينطلق في رحلته بعيدا عن جماهيره.

يخوض فريق اتحاد الحراش جولة ضربة انطلاقة الموسم الجديد، بِمدرجات شاغرة.

ويتبارى الاتحاد مع الضيف فريق مولودية سعيدة بِملعب “1 نوفمبر 1954” بِالمحمدية، السبت المقبل على الساعة الرابعة عصرا. لِحساب الجولة الأولى من عمر بطولة القسم الثاني فوج “وسط- غرب”.

ويلعب نجم التلاغمة بِدوره دون جمهور، لما يواجه الضيف اتحاد عنابة بِميدان “بشير خبازة”، في اليوم والتوقيت ذاتهما، لكن عن فوج “وسط- شرق”.

وهكذا التحق اتحاد الحراش ونجم التلاغمة، بِكل من نصر حسين داي (ضد الزائر وداد تلمسان) ورائد القبة (أمام الضيف وداد مستغانم)، اللّذَين يستقبلان فريقَيهما بِمدرجات شاغرة، في قرار اتّخذ بِشأنهما سابقا.

ولا تستجيب ملاعب هذه الأندية الأربعة للمقاييس المعمول بها، من قبل رابطة كرة القدم لِقسم الهواة.

وبِالمقابل، أُخّرت مباراة مولودية قسنطينة والزائر شباب بني ثور، إلى الأحد المقبل.