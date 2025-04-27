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رياضة

قرار يهمّ البطولة الوطنية

الشروق الرياضي
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قرار يهمّ البطولة الوطنية

سَيُمنع أنصار الأندية الزائرة من حضور مقابلات فرقها خارج القواعد، في بطولة القسم الوطني الأول لِكرة القدم.

وبادرت رابطة الكرة المحترفة بِهذا الاقتراح، وسيدرسه المكتب الفيدرالي لـ “الفاف” في أقرب اجتماع شهري له.

ووفقا لِهيئة الرئيس محمد الأمين مسلوق، سيُطبق هذا المقترح انطلاقا من الجولة الـ 25، التي تُجرى فعّالياتها ما بين الـ 10 والـ 12 من ماي المقبل.

وإلى غاية مساء السبت، لُعبت 24 جولة من بطولة حظيرة النخبة، وبقيت في اللائحة 6 جولات، فضلا عن 6 مقابلات متأخرة.

وتُقدّر رابطة الكرة المحترفة أن مثل هذا النوع من التدابير، والقاضي بِالاكتفاء بِحضور جماهير الأندية المستضيفة، كفيل بِتجفيف منابع العنف في الملاعب. خاصة وأن منافسة البطولة الوطنية وصلت إلى منعرج أخير وحاسم.

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