قرار يهمّ بطولة القسم الثاني

اتّخذ اتحاد الكرة الجزائري قرارا، بِشأن بطولة القسم الثاني بِفوجَيها للموسم الحالي.

ولُعبت لِحدّ الآن 23 جولة في الفوجَين “وسط- شرق” و”وسط- غرب”، وبقيت سبع جولات عن النهاية.

وعلى هامش آخر اجتماع للمكتب الفيدرالي لـ “الفاف”، تقرّر تنظيم بطولة مصغّرة بِخصوص الصعود إلى القسم الأول، بِصيغة نصف نهائي في الـ 8 والـ 9 من ماي المقبل، ونهائي في الـ 15 من الشهر ذاته.

ويُشارك في هذه البطولة المصغّرة، أصحاب المركزَين الثاني والثالث من كل فوج، لِنيل تذكرة واحدة وأخيرة (الثالثة) معلّقة في المزاد. علما أن رائد كل مجموعة يصعد إلى حظيرة النخبة بِطريقة مباشرة.

وتُقام هذه البطولة المصغّرة، بِملاعب محايدة، وتتوفّر على مرافق تُساعد على تثبيت معدّات تقنية الفيديو (الفار)، وأيضا تحت إشراف حكام دوليين تجلبهم “الفاف”.

في سياق آخر، ضبط اتحاد الكرة الجزائري مهلة تنتهي في الـ 22 من أفريل المقبل، للأندية المعنية بِتسديد ديونها. مُلوّحا بِاللّجوء إلى العقاب في حال عدم الإيفاء بِالالتزامات المالية.