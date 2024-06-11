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رياضة

قرار يهمّ توبة

علي بهلولي
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قرار يهمّ توبة
ح.م

طرأ جديد بِخصوص اللاعب الدولي الجزائري أحمد توبة، مدافع نادي ليتشي الإيطالي.

وكان توبة (26 سنة) قد ارتدى زي نادي ليتشي في موسم 2023-2024، مُعارا من قبل إدارة فريقه باشاكشهر التركي، التي تملك العقد حتى صيف 2025.

وقرّرت إدارة نادي ليتشي عدم شراء عقد الدولي الجزائري، وتركه يعود إلى ناديه باشاكشهر. وفقا لتقرير نشرته صحيفة “إل كورييري ديلو سبورت” الإيطالية، الثلاثاء.

واكتفى توبة بِخوض 7 لقاءات فقط مع نادي ليتشي في الموسم المُنقضي، لها صلة بِبطولة إيطاليا وكأس هذا البلد. وهو سبب كافٍ وراء عدم اقتناع إدارة هذا النادي بِشراء عقده.

وبِخصوص نادي باشاكشهر التركي، فسيخوض في الموسم المقبل منافسة دوري المؤتمر الأوروبي.

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