قرار يهمّ جزائريي البطولة الروسية

قال وزير الرياضة الروسي ميخائيل ديغتياريوف، إن هيئته تُخطّط لِتخفيض أجور ومنح اللاعبين الأجانب في البطولة المحلية.

وأوضح الوزير ميخائيل ديغتياريوف: “في نهاية الموسم الماضي، بلغت نفقات رواتب ومنح اللاعبين في البطولة الروسية 53.4 مليار روبل (نحو 567 مليون أورو)، خُصّصت منها نسبة 70% للأجانب”.

وأضاف استنادا إلى أحدث تقرير بِهذا الشأن نشرته صحيفة “كوميرسانت” الروسية: “هذا يعني أن اللاعبين الأجانب يكسبون أكثر رغم قضائهم وقتا أقل فوق المستطيل الأخضر. في الوقت نفسه، فإن الشركات العمومية هي الراعي الرسمي لِعدد من أغنى الأندية. وهذا يطرح بِطبيعة الحال السؤال التالي: مَن الذي ينبغي أن تُدعّمه الدولة، مصالح لاعبي كرة القدم الروس أم سوق الانتقالات؟”.

وينشط في البطولة الروسية 3 لاعبين جزائريين، وهم: متوسط الميدان حسام مريزيق والمدافعان محمد عزي وعماد الدين عزي، في نادي دينامو محج القلعة.

وقدِم مريزيق (25 سنة) في أوت 2024 بِعقد يدوم 3 مواسم، ويلعب محمد عزي (23 سنة) منذ فيفري الماضي وإلى غاية صيف 2026، ويرتدي عماد الدين عزي (27 سنة) زي الفريق منذ جويلية الماضي، ولمدة 3 مواسم.

وفي الموسم الماضي، لعب مريزيق 30 مباراة في بطولة روسيا وكأس هذا البلد، وسجّل هدفَين كما وزّع تمريرة حاسمة. بينما خاض محمد عزي 11 مباراة في المنافستَين، وأمضى هدفَين كما وزّع تمريرة حاسمة.

وحضر مريزيق ومحمد عزي تربص المنتخب المحلي الجزائري في شهر أكتوبر الحالي، والذي تخلّلته مواجهتان ودّيتان أمام فلسطين.

وإذا كان ما يُخطّط له وزير الرياضة الروسي أمرا عقلانيا، فإن الأمر الخفي فحواه أن هذا البلد تعمّد جذب المزيد من اللاعبين الأجانب، تكسيرا لـ “الحظر”، الممارس من قبل “الفيفا” والاتحاد الأوروبي لكرة القدم منذ مطلع سنة 2021، القاضي بِمنع منتخباته وأنديته من خوض المنافسات الدولية، بِسبب الحرب الأوكرانية. وحينما بدأ قرار رفع العقوبة يلوح في الأفق، لجأ إلى التقشّف وعلى الطريقة الروسية.