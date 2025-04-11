قرار يهمّ شباب قسنطينة

أعلنت رابطة الكرة المحترفة، الجمعة، عن اتّخاذ قرار يصبّ في مصلحة نادي شباب قسنطينة.

وهكذا قرّرت رابطة الرئيس محمد الأمين مسلوق، تأجيل مباراة فريق “السنافر” والضيف نادي مولودية وهران، بعدما كانت مبرمجة بِتاريج هذا الإثنين، في إطار الجولة الـ 22 من عمر البطولة الوطنية.

وفسّرت رابطة الكرة المحترفة القرار بـ “في إطار حرصها الدائم على دعم ومساندة الأندية الجزائرية المشاركة في المسابقات الإفريقية”.

ويُواجه شباب قسنطينة منافسه فريق نهضة بركان من بلاد مراكش، ذهابا خارج القواعد في الـ 20 من أفريل الحالي، وإيابا بالجزائر في الـ 27 من الشهر ذاته. ضمن إطار نصف نهائي منافسة كأس “الكاف”.