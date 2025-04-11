-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

قرار يهمّ شباب قسنطينة

الشروق الرياضي
  • 627
  • 0
قرار يهمّ شباب قسنطينة

أعلنت رابطة الكرة المحترفة، الجمعة، عن اتّخاذ قرار يصبّ في مصلحة نادي شباب قسنطينة.

وهكذا قرّرت رابطة الرئيس محمد الأمين مسلوق، تأجيل مباراة فريق “السنافر” والضيف نادي مولودية وهران، بعدما كانت مبرمجة بِتاريج هذا الإثنين، في إطار الجولة الـ 22 من عمر البطولة الوطنية.

وفسّرت رابطة الكرة المحترفة القرار بـ “في إطار حرصها الدائم على دعم ومساندة الأندية الجزائرية المشاركة في المسابقات الإفريقية”.

ويُواجه شباب قسنطينة منافسه فريق نهضة بركان من بلاد مراكش، ذهابا خارج القواعد في الـ 20 من أفريل الحالي، وإيابا بالجزائر في الـ 27 من الشهر ذاته. ضمن إطار نصف نهائي منافسة كأس “الكاف”.

مقالات ذات صلة
تأهّل إفريقي تاريخي لِشباب قسنطينة

تأهّل إفريقي تاريخي لِشباب قسنطينة

بطولة العالم لكرة اليد لأقل من 19 سنة.. المنتخب الجزائري يتعرف على منافسيه

بطولة العالم لكرة اليد لأقل من 19 سنة.. المنتخب الجزائري يتعرف على منافسيه

بيان من إدارة مولودية الجزائر

بيان من إدارة مولودية الجزائر

“نحن في دوري “روشن” ولسنا في بطولة شوارع”

“نحن في دوري “روشن” ولسنا في بطولة شوارع”

حريصون على مرافقة الأندية الجزائرية

حريصون على مرافقة الأندية الجزائرية

شعيبي يتعادل في الدوري الأوروبي

شعيبي يتعادل في الدوري الأوروبي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد