قراصنة انترنت يهاجمون موقع صحيفة مغربية تهجمت على الجزائر

أقدم “هاكر” على قرصنة الموقع الرسمي لمجلة “ماروك إيبدو” المغربية المقربة من المخزن المغربي والتي تهجمت مؤخرا على الجزائر.

وكتب القراصنة عبارة: “هكذا ستكون خريطة الجزائر مع أول خطوة للمساس بأرضنا”، فيما يبدو أنه رد على قيام المجلة قبل أيام بوضع خارطة على صفحتها الرسمية تضم أراضي جزائرية إلى المغرب في استفزاز مخزني واضح.

وضم القراصنة مساحة المغرب للجزائر ووضعوا عليها العلم الجزائري وكتبوا عبارة “الجزائر خط أحمر”

كما وضع القراصنة علم الصحراء الغربية على مساحة الصحراء الغربية في الخارطة.