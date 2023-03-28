قراصنة يستولون على سفينة دنماركية في خليج غينيا

هاجم قراصنة سفينة شحن تابعة لشركة مونجاسا الدنماركية في خليج غينيا، حسب ما نقلته رويترز عن متحدث باسم الشركة.

وتعرضت ناقلة النفط والكيماويات التي ترفع علم ليبيريا، لهجوم القراصنة أثناء توقفها يوم السبت، على بعد 140 ميلا غرب ميناء بوانت نوار في جمهورية الكونغو.

وتشرف على تشغيل السفينة، شركة فرعية تتبع لشركة مونجاسا الدنماركية، يقع مقرها في دبي الإماراتية.

وقامت الشركة بإبلاغ مركز تعاون بحري تشغله البحريتان البريطانية والفرنسية في خليج غينيا بالحادثة، وفق ما ذكره المصدر.