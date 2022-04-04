قرصنة الأرضية الرقمية لوزارة التربية

طالتها عمليات سرقة وتسريب لحسابات مستخدمين

تعرض، فجر الاثنين، النظام المعلوماتي لوزارة التربية للقرصنة، إثر عملية استهداف مست أجهزة الحواسيب باستخدام “برمجية خبيثة”، إذ تمت سرقت وتسريب بعض حسابات مستخدمي النظام المعلوماتي للقطاع، بالمقابل سارعت الوزارة إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة “لتطويق القرصنة”.

تعليمات بتغيير “كلمات المرور” وتثبيت “مضاد الفيروسات”

أفادت مصادر “الشروق”، بأن النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية لوزارة التربية، الذي يعد بمثابة منصة إلكترونية تحتوي على بيانات ومعلومات دقيقة عن أفراد الجماعة التربوية من أساتذة ومديرين ومديري تربية وتلاميذ وأوليائهم عبر فضاءات خاصة، قد تعرض فجر الاثنين، إلى قرصنة إلكترونية، إذ تم استغلال ثغرة أمنية في النظام الحاسوبي باستخدام “برمجية خبيثة”، مكنت من سرقة وتسريب بعض حسابات مستخدمي النظام.

وسارعت الوزارة إلى تطويق القرصنة، من خلال تعليمات وجهتها لمديريها الولائيين بتغيير “كلمات المرور” الخاصة بالولوج إلى النظام المعلوماتي، مع استخدام كلمات مرور معقدة مع التحيين الدوري لها، إلى جانب تثبيت مضاد الفيروسات، مرخص ومحدث على الأجهزة المستعملة، وإجراء فحص للأنظمة والملفات والبرامج المثبتة عليها، مع تحسيس الأساتذة بضرورة حماية حساباتهم ضمن فضاء الأساتذة من خلال تغيير “كلمات المرور”.

كما سارع مديرو التربية للولايات إلى توجيه مراسلات لمفتشي الإدارة للتعليم الابتدائي ومديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، مؤرخة في الـ3 أفريل الجاري، تلزمهم بالتطبيق الصارم للتعليمات المتعلقة بالإسراع في تغيير “كلمات المرور” الخاصة بالولوج إلى النظام الرقمي، وتحيينها.