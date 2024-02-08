قرصنة حسابات آلاف الناشطات عبر سناب شات.. فضيحة جديدة تهز المغرب!

ضجت شبكات التواصل الاجتماعي بالحديث عن الفضائح المتوالية التي مست نساء مغربيات، خاصة بعد قرصنة حسابات آلاف الناشطات عبر تطبيق سناب شات وتسريب صورهن الخادشة للحياء.

وتصدر وسم “سناب شات” الترند عبر منصة إكس بعدما كشف خبير مغربي في البرمجيات والأمن الرقمي عن حدوث عملية قرصنة لعدد من الحسابات الشخصية لمغاربة على تطبيق سناب شات وتسريب لآلاف الصور .

وأوضح الخبير رغيب أمين في مقطع فيديو نشره، أن الصور المخلة بالحياء لمغربيات التي غمرت الشبكات تم الحصول عليها بعد قرصنة هواتف الناشطات على تطبيق سناب شات أو كاميرات الفيديو بالمنزل وفيلات.

وقال عن ملفات سناب شات المقرصنة إنها هائلة وتضم صورا وفيديوهات مخلة بالحياء لشابات مغربيات وشباب أيضا، مؤكدا أن ما تم تداوله يعتبر جزءا صغيرا من المادة المقرصنة.

كما أشار إلى أن عملية اختراق الهواتف الخاصة حدثت بسبب التحميل العشوائي لتطبيقات ورابط مجهولة دون التقيد بإجراءات السلامة وحماية البيانات الشخصية التي ينصح بها دائما.

وأوضح أن هناك فيلات ومنازل مجهزة بكاميرات مراقبة يتم تأجيرها للحفلات والمناسبات الخاصة تقوم بتصوير ما يحدث داخل هذه الأماكن دون علم المعنيين بالأمر، ليحدث بعد ذلك تسريب تلك المواد ونشرها عبر شبكات التواصل.

وزعم الخبير أن هناك جزائريات معنيات بهذه التسريبات لا فتا إلى أن الصور المسربة تحمل هويات أصحابها الحقيقية، ما أثار ضجة واسعة عبر منصة إكس حيث ارتأى الكثيرون أن ذباب المخزن المغربي يحاول الزج باسم الجزائر في كل الفضائح.

من جانب آخر قال نشطاء إن الفتيات قمن ببيع الصور والفيديوهات لمواقع أجنبية بمحض إرادتهن ولا وجود لأي عملية قرصنة، وما الترويج للموضوع على هذا النحو إلا للتغطية على الفضائح المتوالية التي حلت على الجارة الغربية منذ توقيع اتفاقية التطبيع مع الصهاينة.

تعليقا على ما نشرته هسبريس لكلام رغيب أنه يحذر من سناب شات و”الاختراق” ( الخ). أقول (عبدالناصر): لا تكذبوا على الناس وتحرفوا الموضوع عن أصله وتقومون بالتغطية على الفساد بهذه الطريقة الغبية، فهذه الفاسقات أنفسهن من نشرت مقاطعها العارية بنفسها (كما قال هو نفسه بالحرف) قبل أن يعيد… pic.twitter.com/we32EGPZvO — عبدالناصر البصري (@abdennacerelb) February 7, 2024

كيف تحمي خصوصيتك عبر شبكات التواصل؟

ينصح الخبراء دائما بـ:

1. تعزيز كلمات المرور: يجب استخدام كلمات مرور قوية وتغييرها بشكل منتظم، وتجنب استخدام كلمات المرور السهلة التخمين.

2. تحديث الأمان والخصوصية: يجب تحديث إعدادات الخصوصية والأمان المتعلقة بحسابات مواقع السوشيال ميديا، والتأكد من عدم مشاركة المعلومات الشخصية الحساسة.

3. الحذر من الروابط: يجب تجنب النقر على الروابط المشبوهة أو الوصلات الاحتيالية التي يتم تداولها على مواقع السوشيال ميديا.

4. تحديث البرامج المضادة للفيروسات: يجب تحديث برامج مضادة للفيروسات بشكل منتظم، والتأكد من تثبيت التحديثات الأمنية والتصحيحات.

5. الحفاظ على الخصوصية: يجب الحفاظ على الخصوصية الشخصية، وتجنب نشر المعلومات الشخصية الحساسة، مثل رقم الهوية أو معلومات الحسابات المصرفية أو الرموز السرية.

6. تجنب نشر المعلومات الشخصية للأطفال: يجب تجنب نشر المعلومات الشخصية للأطفال على مواقع السوشيال ميديا، وحماية الأطفال من التحرش أو الإيذاء الإلكتروني.