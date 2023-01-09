قرصنة صفحة اللجنة العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي من قبل هاكرز مغربي

اتهمت اللجنة العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي، النظام المغربي ممثلا في مخابراته بإغلاق صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، بشكل يعكس تخوفه من كل الأصوات الحرة.

وجاء في بيان للجنة: أن مخابرات النظام المغربي قامت بقرصنة صفحة اللجنة العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي على فيسبوك، ويبدو أننا أصبحنا نشكل خطرا عليهم.

وأوضح: أقدم النظام المخزني على إغلاق صفحة اللجنة العربية للتضامن مع الشعب العربي الصحراوي على الفيسبوك في خطوة أقل ما يقال عنها أنها خطوة جبانة وقذرة تدل على مدى الرعب والخوف الذي يعاني منه هذا النظام من المواقف والأصوات الحرة.

وأضاف: إننا في اللجنة العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي نؤكد أننا ماضون في رسالتنا ومواقفنا الداعمة لحق الشعب العربي الصحراوي العظيم بقيادة جبهته الباسلة الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الصحراوي حتى تحقيق النصر والاستقلال التام.

وحسب اللجنة: نؤكد لهذا النظام أنه سيواجه من اللجنة العربية كل التصميم للدفاع عن مبادئها بكل شراسة حتى لو أدى الأمر إلى إنشاء صفحة جديدة كل يوم، لتشكل منبرا لهذه اللجنة العربية للتضامن مع الشعب العربي الصحراوي.

وأعلنت رئاسة اللجنة فتح صفحة جديدة على موقع فيسبوك.