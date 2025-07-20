قرض “إيزي” لتمويل مهنيي الصحة والتجارة والأنشطة الحرة

يتضمن العرض الجديد أربعة منتجات

أعلن القرض الشعبي الجزائري عن إطلاق عرض تمويلي جديد تحت اسم “إيزي” (Easy)، موجه خصيصا لفائدة المهنيين في قطاع الصحة، التجار، وأصحاب الأنشطة الحرة، حسب بيان صادر، الأحد، عن البنك العمومي.

وأوضح المصدر أن هذا العرض يندرج ضمن مراجعة شاملة لمنتجي “Prolib” و”Promed”، بإدخال مرونة أكبر على صعيد مبالغ التمويل وشروط الاستفادة، بهدف مواكبة التحولات الاقتصادية وتلبية حاجيات الزبائن بشكل أفضل.

ويتضمن العرض الجديد أربعة منتجات تمويلية هي: “Easy Develop” وهو قرض قصير المدى على شكل سحب على المكشوف، لتمويل حاجيات الاستغلال، التكوين، أو إيجار المحل، “Easy Pro” وهو قرض استثماري متوسط وطويل المدى موجه للمهن الحرة، لاقتناء التجهيزات، أو محل مهني، أو تهيئته، “Easy Med” وهو قرض مخصص للمهن الطبية لإنشاء أو توسيع العيادات، ويمول التجهيزات والمقرات المهنية وكذا “Easy Local” وهو قرض موجه للتجار حصريا، لاقتناء محلات تجارية جديدة غير مخصصة للإيجار.

وأكد البنك أن هذا العرض يعكس التزامه الدائم بالاستماع لانشغالات السوق وتقديم حلول تمويل مرنة وفعالة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تأتي في سياق تعزيز الجهود التي بذلت خلال سنة 2025، لاسيما من خلال إطلاق بطاقة الدفع المؤجل “Cpaye+” وخدمة الدفع عبر الهاتف المحمول”CPAWimpay”.

ودعا القرض الشعبي الجزائري زبائنه والمهنيين المعنيين إلى التقرب من وكالاته التجارية أو زيارة موقعه الإلكتروني www.cpa-bank.dz ومتابعة حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للمزيد من المعلومات.