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اقتصاد

قرض الرفيق: تمويل أزيد من 199 ألف فلاح في موسم 2023/2024

الشروق أونلاين
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قرض الرفيق: تمويل أزيد من 199 ألف فلاح في موسم 2023/2024

استفاد أكثر من 199 ألف فلاح من تمويلات في إطار قرض “الرفيق”، الذي يمنحه بنك الفلاحة والتنمية الريفية “بدر”، برسم الموسم الفلاحي الحالي 2024/2023.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن مديرة التسويق والاتصال بالبنك, كنزة لارباس “أنه بلغ عدد المستفيدين من قرض الرفيق إلى غاية نوفمبر 2023 ما مجموعه 199 ألف و600 فلاح، استفادوا من تمويلات مقدرة بحوالي 330 مليار دج, 54 بالمائة منها وجهت لشعبة الحبوب، أي ما يعادل حوالي 177 مليار دج.”

وأوضحت مديرة التسويق والاتصال بالبنك، أن قرض الرفيق يعتبر الأكثر طلبا على مستوى وكالات البنك التجارية, مرجعة إقبال الفلاحين عليه إلى الإجراءات التنظيمية والتسهيلات المستحدثة للاستفادة منه.

ومقارنة بحجم الطلبات الذي عرف “ارتفاعا محسوسا” هذا العام, فإن نسبة معالجة الملفات والمصادقة عليها كانت “ممتازة”.

وفضلا عن شعبة الحبوب التي استحوذت على حصة الاسد من القروض, تتعلق التمويلات الخاصة بالملفات المصادق عليها بمختلف المشاريع الاستثمارية في المجال الفلاحي, من أجل اقتناء مختلف المدخلات والبذور والمواد الأولية الخاصة بتربية المواشي وغيرها.

يذكر أن قرض الرفيق عبارة قرض استثماري، مدعم بشكل كلي من طرف الدولة موجه لتمويل الفلاحين ومربي المواشي, الذين يمارسون نشاطاتهم على شكل فردي أو منظمين على شكل تعاونيات أو مجمعات اقتصادية حيث يضم أكثر من 350 مجال فلاحي.

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