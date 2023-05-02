قرض حسن بقيمة 45 مليون لتمويل رحلات الحجّ

من البنك الوطني الجزائري

أعلن البنك الوطني الجزائري يوم الثلاثاء في بيان، عن طرح قرض حسن بقيمة 45 مليون سنتيم، لفائدة المقبلين على أداء مناسك الحجّ.

ويغطّي القرض الذي يحمل تسمية “السبيل”، مصاريف الإقامة والإطعام والنقل، بما في ذلك تذكرة الطائرة، حسب ما يؤكده بيان البنك العمومي.

ويستفيد من قرض “السبيل”، الذي لا يتضمّن أي هوامش ربح أو فوائد ربوية، حاملو جواز سفر الحج، أو أحد أصولهم أو فروعهم، أو أزواجهم.

ويصل مبلغ هذا القرض إلى 45 مليون سنتيم كحدّ أقصى، مع فترة سداد تتوزّع على 24 شهرا، بينها 3 أشهر من الدفع المؤجل.

القرض “محدود وغير ربحي”، يوضح بيان البنك، مشيرا إلى توفّره على مستوى 68 شبّاكا و8 وكالات بنكية مخصّصة لخدمات الصيرفة الإسلامية عبر التراب الوطني.

من جهة أخرى، كان القرض الشعبي الجزائري قد أعلن بدوره عن منح قروض حسنة لتمويل رحلات الحجّ بقيمة 30 مليون سنتيم.