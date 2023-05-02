-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
من البنك الوطني الجزائري

قرض حسن بقيمة 45 مليون لتمويل رحلات الحجّ

الشروق أونلاين
  • 225
  • 0
قرض حسن بقيمة 45 مليون لتمويل رحلات الحجّ
أرشيف
الكعبة المشرفة

أعلن البنك الوطني الجزائري يوم الثلاثاء في بيان، عن طرح قرض حسن بقيمة 45 مليون سنتيم، لفائدة المقبلين على أداء مناسك الحجّ.

ويغطّي القرض الذي يحمل تسمية “السبيل”، مصاريف الإقامة والإطعام والنقل، بما في ذلك تذكرة الطائرة، حسب ما يؤكده بيان البنك العمومي.

ويستفيد من قرض “السبيل”، الذي لا يتضمّن أي هوامش ربح أو فوائد ربوية، حاملو جواز سفر الحج، أو أحد أصولهم أو فروعهم، أو أزواجهم.

ويصل مبلغ هذا القرض إلى 45 مليون سنتيم كحدّ أقصى، مع فترة سداد تتوزّع على 24 شهرا، بينها 3 أشهر من الدفع المؤجل.

القرض “محدود وغير ربحي”، يوضح بيان البنك، مشيرا إلى توفّره على مستوى 68 شبّاكا و8 وكالات بنكية مخصّصة لخدمات الصيرفة الإسلامية عبر التراب الوطني.

من جهة أخرى، كان القرض الشعبي الجزائري قد أعلن بدوره عن منح قروض حسنة لتمويل رحلات الحجّ بقيمة 30 مليون سنتيم.

مقالات ذات صلة
هكذا تجسّست مخابرات المخزن على الجزائريين بمطارات فرنسا

هكذا تجسّست مخابرات المخزن على الجزائريين بمطارات فرنسا

الروائي الجزائري سعيد خطيبي يفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب في الإمارات

الروائي الجزائري سعيد خطيبي يفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب في الإمارات

جديد الحالة الجوية: أمطار رعدية غزيرة عبر 6 ولايات

جديد الحالة الجوية: أمطار رعدية غزيرة عبر 6 ولايات

جريمة قتل عمدي وراء وفاة 4 موظفين في شرطة سوق اهراس

جريمة قتل عمدي وراء وفاة 4 موظفين في شرطة سوق اهراس

مجلس قضاء الجزائر: النطق بالأحكام في قضية السعيد بوتفليقة والكارتل المالي

مجلس قضاء الجزائر: النطق بالأحكام في قضية السعيد بوتفليقة والكارتل المالي

الرئيس تبون: تحسين أوضاع العمال في صميم أولوياتنا

الرئيس تبون: تحسين أوضاع العمال في صميم أولوياتنا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد