قرض سندي قريبًا لمتعامل كبير في الأجهزة الكهرومنزلية

كوسوب تكشف عن نجاح اكتتاب شركة "توسيالي الجزائر"

أعلنت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب) عن الاختتام الناجح لعملية الاكتتاب في القرض السندي الذي أطلقته شركة “توسيالي الجزائر”، والذي أسفر عن جمع تمويل بقيمة 15 مليار دج.

وأوضحت اللجنة، الخميس في بيان لها، أن العملية تمت عبر إصدار 1.5 مليون سند عادي بقيمة اسمية 10.000 دج لكل سند، بمشاركة 241 مكتتبا، بينهم 232 مستثمر مؤهل و9 مستثمرين مؤسساتيين، حيث استحوذ المستثمرون المؤسساتيون على 68 بالمائة من السندات مقابل 32 بالمائة للمستثمرين المؤهلين.

وسيتم إدراج هذه السندات للتداول في القسم المميز لسوق سندات الدين ببورصة الجزائر، ابتداء من 27 جويلية 2025.

وأشارت “كوسوب” إلى أن هذا التوجه يعكس الاهتمام المتزايد للمؤسسات باللجوء إلى سوق رأس المال لتمويل مشاريعها، لافتة إلى أن مجموعة خاصة كبيرة في قطاع الأجهزة الكهرومنزلية تستعد لإطلاق قرض سندي جديد خلال الأسابيع المقبلة، بعد العملية الأخيرة للشركة العربية للإيجار المالي.

وترى اللجنة أن هذه الديناميكية تعود إلى الإصلاحات التي عرفتها بورصة الجزائر من خلال النظام العام الجديد رقم 23-04، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2023، والذي أسهم في تبسيط إجراءات الإدراج وتخفيف الإطار التنظيمي، إضافة إلى توفير مرافقة مخصصة عبر الشباك الموحد للسوق المالية.