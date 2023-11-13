قرض لشراء منزل.. هذا ما يجب أن تعرفه!

الحصول على قرض من البنوك الجزائرية لشراء منزل ليس بالأمر المعقد، ولكنه يتطلب شروطا يجب تنفيذها والالتزام بها لتتم عملية الشراء بسلاسة.

ويمكن للزبائن الراغبين في اشتراء منزل عن طريق المرابحة العقارية، تعيين المسكن، ليقوم البنك بشرائه وإعادة بيعه للزبون بهامش فائدة معروف ومتفق عليه، وفقا للقرض الشعبي الوطني.

ويمكن أن يستفيد الزبون من القرض لشراء مسكن جديد إذا توفرت هذه الشروط في الشخص المتقدم للبنك:

– كل شخص يتمتع بجنسية جزائرية، مقيم أو غير مقيم في الجزائر، ويتمتع بالأهلية القانونية.

– تمويل ذاتي بما لا يقل عن 10% من سعر المسكن.

– دخل مستقر ومنتظم يساوي على الأقل مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون.

– بالنسبة للمقيمين في الخارج، يجب الأخذ بعين الاعتبار 50% من الدخل الممنوح، يتم تحويله إلى العملة الوطنية.

ماهي شروط تمويل شراء منزل؟

يشترط القرض الشعبي الجزائري للحصول على مبلغ لتمويل شراء منزل ما يلي:

– مبلغ القرض: يمكن أن يصل إلى 90% من سعر المسكن.

– بالنسبة للأشخاص التي تقل أعمارهم على 40 سنة، يمكن أن يصل التمويل الى 100 بالمئة من سعر المسكن.

– يتم احتساب المبلغ وفقا لدخل مقدم الطلب.

ويجب ألا يتجاوز قسط السداد الشهري:

– 30% من الدخل الشهري للفرد عندما يكون الدخل مساويا أو أكبر من مرة واحدة من الدخل الإجمالي وأقل أو يساوي مرتين الدخل الإجمالي

– 40% من الدخل الشهري للفرد في حالة ما يكون الدخل أكبر بمرتين الدخل الإجمالي وأقل أو يساوي أربع مرات الدخل الإجمالي

– 50%م ن الدخل الشهري للفرد في حالة ما يكون الدخل أكبر بأربع مرات الدخل الإجمالي أو أقل من 8 مرات الدخل الإجمالي.

– 55% من الدخل الشهري للفرد في حالة ما يكون الدخل 8 مرات الدخل الإجمالي.

ما هو المبلغ الذي يساهم به الشخص لشراء منزل؟

وفقا للقرض الشعبي الوطني، يجب أن تكون حصة المساهمة الشخصية مساوية لنسبة 10 % على الأقل من سعر المسكن.

مدة التسديد: يمكن أن تصل مدة القرض إلى 40 عاما والتي تحدد وفقا لسن مقدم الطلب مع مراعاة حد السن المقدر بـ: 75سنة.

ما هي نسبة الفائدة وفقا للشروط العامة للبنك؟

تسديد القرض: يتم السداد شهريا، ويتم احتساب الاستحقاقات على أساس الدخل والتي تمثل استحقاقات ثابتة بما في ذلك المبلغ الأصلي للقرض والفائدة والضرائب إن وجدت.

فترة التأجيل: تحدد فترة التأجيل بستة أشهر كحد أقصى من تاريختوظيف القرض عندما يتم استعمال القرض مرة واحدة.

– توظيف القسط الأخير عندما يتم استعمال القرض على أقساط عدة.

ماهي الضمانات المطلوبة الواجب تحصيلها؟

– يجب تسجيل رهن موثق من الدرجة الأولى على السكن موضوع التمويل

– التأمين ضد الوفاة والعجز المطلق والنهائي لصالح البنك

– تأمين الإعسار لصالح البنك يكتتب لدى ﺷرﻛﺔﺿﻣﺎناﻟﻘرضاﻟﻌﻘﺎري

– تأمين على المسكن مع التفويض لصالح البنك

– تفويض تأمين على الكوارث الطبيعية

– عقد كفالة تضامنية، في حالة الأخذ في الاعتبار لدخل الزوجأو أحد الأقارب المباشرين عند حساب قدرة مقدم طلب القرض على السداد.

ما هو الملف المطلوب؟

للحصول على قرض لشراء بيت، لابد من تقديم هذه الوثائق لبنك القرض الشعبي الجزائري:

– شهادة التخصيص للمسكن الجاهز أو عقد موثق للبيع على التصاميم مشهّر ومسجّل.

ويجب أن يكون مرفقا بشهادة الضمان صادرة عن صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية بالنسبة للمسكن الجاري إنجازه.

– بطاقة عائلية للحالة المدنية ونسخة عن بطاقة الهوية الرسمية

– شهادة ضريبية حديثة من مقدم الطلب غير الأجير مرفقة بوثائق تبرر النشاط الذي يمارسه وكذلك جميع الوثائق المصادق عليها من قبل هيئة معتمدة للتحقق من الدخل.

– كشف الراتب لآخر للأشهر الثلاثة الأخيرة بالنسبة للأجراء

– شهادة الإقامة (لإثبات العنوان الدقيق لمقدم الطلب)

– استمارة طلب القرض مملوءة قانونيا

– وبالنسبة للمواطنين المقيمين في الخارج، يجب تقديم الوثائق التالية مع المصادقة عليها من طرف القنصلية الجزائرية بالخارج:

– إثبات الإقامة في الخارج.

– عقد عمل غير محدد المدة مرفقا بكشوف للأشهر الثلاثة الأخيرة، وفقا للقرض الشعبي الوطني.

كم هي نسبة الفائدة؟

– بالنسبة للزبائن غير المدخرين: نسبة فائدة تصل إلى 6.5 %

– بالنسبة للزبائن المدخرين: نسبة فائدة تصل إلى 5.75 %

– بالنسبة للمقترضين الذين لا يتعدى سنهم 40 سنة: نسبة فائدة تصل إلى 6 % (تمويل 100%).

ما هي مدة سداد القرض؟

– بالنسبة لصيغة السكن البيع على المخطط تبلغ مدة السداد 36 شهرا

– بالنسبة لصيغة البناء وتوسعة سكن تبلغ المدة 24 شهرا

– بالنسبة للسكنات المنتهية عند الخواص من أجل التوسعة أو التهيئة السكنية، تبلغ المدة 6 أشهر، بحسب البنك الوطني الجزائري.