قرض للحجاج بدون فوائد.. هذه قيمته وشروطه

أعلن القرض الشعبي الجزائري، عن إطلاق قرض بدون فوائد لصالح الحجاج، يسمح لهم بدفع التكلفة المالية لشعيرة الحج.

وأوضح القرض الشعبي في بيان له، أن هذا القرض الذي أطلق عليه اسم “القرض الحسن للحاج”، سيكون بدون فوائد ومطابق للشريعة الاسلامية ومصادق عليه من الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، موجه للحجاج “الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية والتنظيمية التي حددتها السلطات المختصة في هذا المجال”.

كما أكد البيان أن القرض الحسن للحاج, قد تصل قيمته الى 300.000 دج، موجه “للخواص المقيمين من جنسية جزائرية ولديهم دخل دائم وتقل أعمارهم عن 75 سنة”.

وأضاف البيان أن “القرض الشعبي الجزائري يسمح كذلك لأبناء أو أزواج الحجاج بالحصول على هذا القرض لتمويل حج الأب و/أو الزوج”.

وتابع البنك العمومي، أن “هذا القرض بدون فوائد جاء ليعزز القدرات المالية للحاج والسماح لهم بتسديد الكلفة المالية للحج والقيام بالركن الخامس من أركان الإسلام بكل أريحية”.

ودعا البنك في هذا الصدد “كل شخص مهتم بهذا التمويل أن يتقرب من شبكات الصيرفة الإسلامية, المقدر عددها بـ 96 والمتوافرة على مستوى الوكالات الموزعة عبر كامل التراب الوطني”.