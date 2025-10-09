قرعة الحج: بيان هام من وزارة الداخلية

أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، أن التسجيلات لقرعة الحج مفتوحة لكافة المواطنين الذين يبلغون 19 سنة فما فوق، دون أي تحديد لشرط السن، وذلك بعد مساعي السلطات الجزائرية التي تمكنت من سحب هذا القرار.

وأوضح رئيس مكتب العمليات الظرفية بالمديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية، أعمر أغريب، للإذاعة الوطنية، الخميس، بأن السلطات السعودية أصدرت قرارا يقضي بتحديد عدد الحجاج الذين تتجاوز أعمارهم سبعين (70) سنة فما فوق بنسبة لا تتعدى سبعة (7%) بالمائة من الحصة الرسمية المخصصة لكل دولة.

وفي هذا السياق نوه بأنه وبفضل تدخل السلطات العليا في البلاد والتفاوض مع الجهات المعنية تم سحب هذا القرار، مما سيسمح لجميع المواطنين والمواطنات البالغ سنهم 19 سنة فأكثر، التسجيل لقرعة الحج إما عبر الموقع الإلكتروني للوزارة بالنسبة للمواطنات والمواطنين الحائزين على جوازات سفر بيومترية وهذا على مدار الساعة وخلال كامل أيام الأسبوع، أو على مستوى البلديات لاسيما بالنسبة للمواطنات والمواطنين الذين لا يحوزون على جوازات سفر بيومترية طيلة أيام وساعات العمل الأسبوعية.

كما دعا، أغريب المواطنين والمواطنات إلى التأكد من المعلومات المصرح بها و مراجعة البيانات المدرجة ضمن وصل التسجيل عند إتمام العملية وفي حالة وقوع أي خطأ لابد من التوجه مباشرة إلى مصالح البلدية لتصحيح التسجيل.

للإشارة، انطلقت رسميا، الأربعاء 6 نوفمبر، عبر مختلف بلديات الوطن عملية التسجيل والمشاركة في قرعة الحج لموسم 2026، وتستمر إلى غاية يوم الخميس 06 نوفمبر 2025، وذلك لمدة 30 يوما.