قرعة “الكان” الثلاثاء بياوندي و”الخضر” يرعبون الجميع!

"بلماضي" غائب و"ماجر" حاضر

بـ27 مباراة دون هزيمة.. المنتخب الوطني “مرشح فوق العادة”

“الخضر” يصطدمون بمصر أو كوت ديفوار أو غانا أو مالي في دور المجموعات

تتجه الأنظار، عشية الثلاثاء، إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي، أين ستقام قرعة كأس إفريقيا 2021 التي تشهد مشاركة 24 منتخبا، يتقدمها المنتخب الوطني المرشح “فوق العادة” ومرعب كبار القارة وجميع المنتخبات الإفريقية، التي تتمنى تفادي الوقوع في مجموعة “الخضر”.

وستستضيف الكاميرون فعاليات كأس إفريقيا 2021 في الفترة من 9 جانفي إلى 9 فيفري 2022، بعد تأجيلها لمدة عام كامل، جراء انتشار جائحة كورونا، عبر مختلف بلدان “القارة السمراء” والعالم أجمع.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، قد كشف عن بعض تفاصيل القرعة من بينها توزيع المنتخبات على مختلف المستويات خلال القرعة كالآتي، المستوى الأول: الجزائر، الكاميرون، السنغال، تونس، المغرب ونيجيريا والمستوى الثاني: مصر، غانا، كوت ديفوار، مالي، بوركينا فاسو وغينيا والمستوى الثالث: الرأس الأخضر، الغابون، موريتانيا، سييراليون، زيمبابوي وغينيا بيساو والمستوى الرابع: مالاوي، السودان، غينيا الاستوائية، جزر القمر، إثيوبيا وغامبيا.

وسيتم توزيع هذه المنتخبات عبر 6 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات، على أن يخوض كل منتخب 3 مباريات خلال مرحلة المجموعات، يتأهل لدور الـ16 كل من المتصدر والوصيف من كل مجموعة، بالإضافة لأفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث. ومن دور الـ16 وصولا إلى المباراة النهائية، تستكمل البطولة بالنظام الإقصائي الذي يقضي بتأهل الفائز وخروج المغلوب.

وعلى ضوء ذلك، يرتقب أن تسفر عملية القرعة عن مجموعات قوية جدا، كون منتخبات مثل مصر وغانا وكوت ديفوار صنفت في المستوى الثاني خلال سحب القرعة.

وسيكون المنتخب الوطني مرشحا لخوض مواجهة من العيار الثقيل في مرحلة المجموعات، وربما يصطدم بأحد منتخبات مصر أو كوت ديفوار أو غانا أو مالي أو حتى بوركينا فاسو وغينيا، وهي فرق التصنيف الثاني، خلال مرحلة المجموعات.

ويأمل أشبال بلماضي في اعتلاء منصة التتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي، بعد الفوز بنسخة مصر 2019 في المباراة النهائية على حساب السنغال، لاسيما وأن المنتخب الوطني وبعد تتويجه بطلا للقارة، حافظ على مستوياته العالية بدليل تحقيقه رقما قياسيا إفريقيا بعدم الخسارة في سلسلة من 27 مباراة تواليا بعدما تغلب على تونس في مباراة ودية في جوان الماضي.

فمنذ خسارته أمام بنين قبل 34 شهرا في تصفيات أمم إفريقيا، حقق المنتخب الوطني 20 انتصارا في مباريات رسمية وودية وتعادل في 7، وسجل خط هجومه 58 هدفا ومنيت شباكه بـ17 هدفا فقط.. هذه الأرقام تجعل من أشبال المدرب جمال بلماضي، بقيادة القائد رياض محرز جناح مانشستر سيتي بطل إنجلترا، أحد أبرز المرشحين لإحراز اللقب القاري للمرة الثالثة في تاريخه في البطولة المقررة في الكاميرون في فيفري المقبل.

ووجه “الكاف” الدعوة للعديد من الشخصيات الكروية وأساطير كرة القدم في إفريقيا لحضور عملية القرعة، يتقدمهم الدولي الجزائري السابق رابح ماجر، الذي يعد من أساطير كرة القدم في “القارة السمراء”، وأحد السفراء الذين شرفوا الكرة اإفريقية والجزائرية في القارة العجوز سنوات الثمانينات، يأتي هذا تزامنا مع تقديم مدرب “الخضر” جمال بلماضي لاعتذاراته عن حضور عملية القرعة، لأسباب شخصية وفق ما أكده موقع الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف).

مواعيد مباريات كأس إفريقيا

ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة الإفريقية في 5 مدن مختلفة بالكاميرون، هي دوالا وياوندي وبافوسام وغاروا وليمبي، حيث ستقام 52 مباراة بدءا من الافتتاح وصولا إلى الدور النهائي، على غرار نسخة 2019 التي أقيمت في مصر بمشاركة 24 منتخبا للمرة الثانية في تاريخ المسابقة.

ويشهد اليوم الأول من “الكان”، إقامة المباراة الافتتاحية في الخامسة مساء بتوقيت الجزائر، ثم مباراة أخرى من المجموعة الأولى في الثامنة ليلا.

وتقام 4 مباريات يوم الاثنين 10 جانفي، في المجموعتين الثانية والثالثة، بواقع مباراة في الثانية زوالا بتوقيت الجزائر، واثنتين في الخامسة، ولقاء أخير في الثامنة ليلا.

وتقام أغلب مباريات دور المجموعات في نفس التوقيتات المذكورة.

أما مواجهات دور الـ16، فتقام بين يومي 23 و26 جانفي، بواقع مباراتين يوميا في تمام الخامسة مساء والثامنة ليلا.

وتقام مباريات ربع النهائي يومي 29 و30 جانفي، بواقع مباراتين يوميا في تمام الخامسة مساء والثامنة ليلا أيضا.

أما الدور نصف النهائي، فيقام على مدار يومي 2 و3 فيفري، في تمام الثامنة ليلا بتوقيت الجزائر.

وتختتم منافسات البطولة في 6 فيفري، حيث تقام مباراة المركز الثالث في الخامسة مساء، ثم النهائي في الثامنة ليلا.