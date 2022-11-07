قرعة ثمن نهائي رابطة الأبطال: مواجهتان “مفخّختان” لمحرز وبن ناصر

أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي من رابطة الأبطال الأوروبية، عن مقابلات متباينة، تتصدّرها مواجهتان ناريتان بين البياسجي وبايرن ميونيخ من جهة، وريال مدريد وليفربول من جهة أخرى.

ووضعت القرعة الدوليين الجزائريين رياض محرز مع مانشستر سيتي أمام لايبزيغ الألماني، وإسماعيل بن ناصر مع ميلان أمام توتنهام الإنجليزي.

وسيكون تشيلسي، بطل النسخة السابقة، على موعد مع بوروسيا دورتموند، فيما يواجه الإنتر نادي بورتو البرتغالي.

أما متصدّر الدوري الإيطالي نابولي، فسيكون مطالبا بتجاوز فرانكفورت الألماني. كما يواجه بنفيكا المتصدّر أيضا في البرتغال، نادي بروج من بلجيكا.

وتأهل خصوم محرز في ثمن النهائي إلى هذا الدور، في المركز الثاني بمجموعتهم (11 نقطة)، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدّر ريال مدريد (12 نقطة).

أما توتنهام، فقد تمكّن من تصدّر مجموعته بـ11 نقطة، أمام فرانكفورت (10 نقاط)، وسبورتينغ لشبونة (7نقاط)، ومارسيليا (6 نقاط).