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رياضة

قرعة ثمن وربع نهائي كأس الجزائر برعاية موبيليس

م. س
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قرعة ثمن وربع نهائي كأس الجزائر برعاية موبيليس

تجرى، سهرة الأحد، عملية سحب قرعة الدورين ثمن وربع النهائيين من كأس الجزائر 2022-2023 بنادي الجيش ببني مسوس بالجزائر العاصمة، بالتعاون بين موبيليس، الراعي والشريك الرسمي لكأس الجزائر، والاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف) والتلفزيون الجزائري.

الحفل الذي يحظى بمتابعة كبيرة من الجمهور الجزائري، سينقل على المباشر على القناة السادسة للتلفزيون الجزائري ابتداءً من الساعة 22:00، وسيعرف حضور ممثلين عن الفاف وعن مؤسسة موبيليس، وممثلي الأندية المتأهلة، فضلاً عن شخصيات رياضية وإعلامية.

وسيكون شعار موبيليس، متواجدا على قمصان الأندية الـ16 التي ستواصل مغامرة الكأس والدفاع عن حظوظها في الوصول إلى دور نصف نهائي.

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