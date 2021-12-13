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رياضة

قرعة دوري الأبطال..محرز في مواجهة لشبونة ورفقاء ماندي يقابلون “اليوفي”

سليم.ع
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قرعة دوري الأبطال..محرز في مواجهة لشبونة ورفقاء ماندي يقابلون “اليوفي”
أرشيف
رياض محرز وعيسى ماندي

ألغيت مواجهة ثمن نهائي رابطة أبطال أوروبا، التي كانت مبرمجة بين لاعبي “الخضر” رياض محرز وعيسى ماندي بعد إعادة القرعة.

وكانت قرعة ثمن نهائي رابطة أبطال أوروبا، قد أجريت صبيحة الإثنين، وأسفرت عن مواجهات مثيرة، من بينها مواجهة مانشستر سيتي وفياريال.

وبعد وقت قصير فقط على إجراء القرعة، والإعلان عن جدول مباريات ثمن النهائي، قرر الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، إعادة العملية، بسبب خطأ وقع في القرعة، بشكل جعل مانشستر سيتي يواجه سبورتينغ لشبونة البرتغالي  فيما وقع فياريال في مواجهة يوفنتوس.

وأسفرت عملية القرعة المعادة لثمن نهائي رابطة أبطال أوروبا، عن قمة نارية بين باريس سان جيرمان وريال مدريد.

ووضعت القرعة الجديدة نادي مانشستر سيتي الذي ينشط في صفوفه رياض محرز في مواجهة نادي سبورتينغ ليشبونة البرتغالي.

ويواجه نادي فياريال الذي يلعب له المدافع الجزائري عيسى ماندي، نادي جوفنتوس الإيطالي، في مباراة صعبة.

وبعد أن وضعت القرعة الأولى نادي مانشستر يونايتد في مواجهة باريس سان جيرمان، فإن القرعة المعادة أسفرت عن مواجهة المان يونايتد لأتليتيكو مدريد، فيما يواجه أنتر ميلان نادي ليفربول.

مباريات ثمن النهائي
نادي سالزبورغ – بايرن ميونيخ
سبورتينغ لشبونة – مانشستر سيتي
بنفيكا – أجاكس
تشيلسي – ليل
أتليتيكو مدريد – مانشستر يونايتد
فياريال – جوفنتوس
أنتر ميلان – ليفربول
باريس سان جيرمان – ريال مدريد

وشهدت القرعة في نسختها الأولى خطأً، بوضع مانشستر يونايتد ضمن الاحتمالات الخاصة بمنافس فياريال، في الدور ثمن النهائي، وهو ما لا تسمح به اللوائح.

ولا تسمح لوائح الاتحاد الأوروبي، بأن يلتقي فريقان لعبا معا ضمن مجموعة واحدة بدوري الأبطال، في الدور ثمن النهائي، وهو ما ينطبق على يونايتد وفياريال.

وبناءً على ذلك، تقدم كل من أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد وفياريال باحتجاجات على نتيجة القرعة، للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، الذي قرّر إعادتها.

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