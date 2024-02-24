قرعة دوري المؤتمر الأوروبي تكشف عن مُنافسي الجزائريين

سحب الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم قرعة ثمن نهائي منافسة دوري المؤتمر الأوروبي.

وهكذا سيُواجه المهاجم الدولي الجزائري محمد الأمين عمّورة وفريقه سان جيلواز البلجيكي، المُنافس نادي فنربخشة التركي.

ويتبارى متوسّط الميدان نبيل بن طالب رفقة صانع الألعاب آدم الوناس وفريقهما ليل الفرنسي، مع نادي شتورم غراتس النّمساوي.

ويخوص فريق عمّورة لقاء العودة خارج القواعد، عكس نادي بن طالب وآدم الوناس.

وتُجرى لقاءات الذّهاب في الـ 7 من مارس المقبل، وتُقام مواجهات العودة في الـ 14 من الشهر ذاته.

وبِشأن المباراة النّهائية، فقد بُرمجت بِالعاصمة اليونانية آثينا مساء الـ 29 من ماي المقبل.

وكان المهاجم سعيد بن رحمة وفريق وست هام الإنجليزي، قد حصدا لقب النّسخة الماضية.