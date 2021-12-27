قرعة رابطة الأبطال الإفريقية الثلاثاء بالقاهرة

بمشاركة شباب بلوزداد ووفاق سطيف

تجري، الثلاثاء، بالقاهرة قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، بمشاركة 16 ناديًا.

قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري الأبطال، ستعرف مشاركة 16 ناديًا، من بينها فريقان جزائريان، وهما شباب بلوزداد ووفاق سطيف. وتأهل 16 فريقًا لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، وسيتم تقسيمها إلى 4 مجموعات.

قائمة أندية دور المجموعات

الأهلي والزمالك (مصر)، الهلال والمريخ (السودان)، الرجاء والوداد (المغرب)، الترجي والنجم الساحلي (تونس)، شباب بلوزداد ووفاق سطيف (الجزائر)، صن داونز وأمازولو (جنوب أفريقيا)، بترو أتلتيكو وساجرادا إسبيرانسا (أنغولا)، حوريا الغيني، جوانينج جالاكسي البوتسواني.

تصنيف الأندية

جرى تقسيم الفرق المشاركة إلى 4 تصنيفات كالتالي:

التصنيف الأول: الأهلي والترجي والوداد والرجاء

التصنيف الثاني: الزمالك وصن داونز والنجم الساحلي وحوريا

التصنيف الثالث: الهلال ووفاق سطيف وشباب بلوزداد وبترو أتلتيكو

التصنيف الرابع: المريخ وجوانينج وساجرادا وأمازولو

مواعيد مباريات مرحلة المجموعات

الجولة الأولى: 11 و12 فيفري 2021

الجولة الثانية: 18 و19 فيفري 2021

الجولة الثالثة: 25 و26 فيفري 2021

الجولة الرابعة: 11 و12 مارس 2021

الجولة الخامسة: 18 و19 مارس2021

الجولة السادسة: 1 و2 أفريل 2021.