قرعة صعبة في انتظار وفاق سطيف وشباب بلوزداد في رابطة الأبطال

مقررة يوم 23 ديسمبر المقبل

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، يوم 23 ديسمبر المقبل، موعدا لإجراء قرعة رابطة أبطال إفريقيا الخاصة بدور المجموعات عن الموسم الحالي، حيث سيتعرف وقتها ممثلا الجزائر في هذه المنافسة شباب بلوزداد ووفاق سطيف عن منافسيهما، بعد ضمانهما التأهل على حساب أسيك ميموزا الايفواري ونواديبو الموريتاني.

وإلى جانب شباب بلوزداد ووفاق سطيف، فقد ضمن 14 فريقا آخر تأهلهم إلى دور المجموعات، والذي سيتم خلاله تقسيم الأندية الـ16 المتأهلة إلى 4 مستويات، حيث تضم كل مجموعة من المجموعات الـ4 في هذا الدور 4 أندية، ولن يكون من الممكن أن يلاقي أي فريق فريقا آخر في نفس تصنيفه، حيث ستتكون كل مجموعة من 4 فرق من المستويات الـ4، وهو التصنيف الذي سيتم الاعتماد عليه عند إجراء القرعة المرتقبة، وحسب قوانين الاتحاد الإفريقي، سيتم تقسيم تلك المستويات بناء على تصنيف الأندية الذي أصدره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حيث ستكون أول 4 فرق في التصنيف (المستوى الأول) على رأس المجموعات الـ4.

الوفاق والشباب في التصنيف الثالث ووقوعهما في مجموعة واحدة مستحيل

ووفقا للتصنيف الأخير للأندية، الذي أصدره “الكاف” في أوت الماضي، فإن الأهلي المصري بصفته بطلا للنسختين السابقتين من البطولة، سيكون على رأس إحدى المجموعات، حيث يحتل المركز الأول في تصنيف “الكاف”، وستكون مع الأهلي المصري في المستوى الأول أندية الترجي التونسي والوداد والرجاء من المغرب، بعد تخطي الفرق الثلاثة عقبة دور الـ32 من رابطة أبطال إفريقيا، ويحل نادي الزمالك المصري في المستوى الثاني، حيث يأتي في المركز الخامس في التصنيف، رفقة النجم الساحلي التونسي، بالإضافة إلى ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، وحوريا كوناكري الغيني، ويأتي الهلال السوداني وشباب بلوزداد ووفاق سطيف في التصنيف الثالث، إلى جانب بترو أتلتيكو الأنغولي، أما المستوى الرابع فيضم كلا من المريخ السوداني، إلى جانب أمازولو الجنوب إفريقي، وساغرادا الأنغولي، وغالاكسي البوتسواني.

وعلى اعتبار أن الوفاق والشباب في مستوى واحد من التصنيف، فإن هذا الأمر يجعل من وقوعهما في مجموعة واحدة أمرا مستحيلا، كما سيتجنبان مواجهة بيترو أتليتيكو الأنغولي والهلال السوداني، بالموازاة مع ذلك سيكون كل فريق مجبرا على الوقوع في مجموعة قوية تضم الأهلي المصري أو الترجي أو الوداد أو الرجاء المغربيين رفقة الزمالك المصري أو حوريا كوناكري الغيني أو النجم الساحلي التونسي أو ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.