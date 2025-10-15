قرعة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة يوم 5 ديسمبر القادم

تجرى على الساعة الخامسة مساء بتوقيت الجزائر

بعد اختتام التصفيات وضمان الخضر تواجدهم في مونديال 2026 يترقب عشاق كرة القدم بالجزائر قرعة كأس العالم التي تعد التدشين للحدث الأبرز في عالم الساحرة المستديرة.

وانتهت الأدوار الأساسية التي تُحدد معظم المتأهلينبتواجد رفقاء القائد رياضمحرز وآسيا، أما أوروبا، فمازالت في منتصف الطريق وعلينا الانتظار لمعرفة المتأهلين.

كما وصلت تصفيات أمريكا الجنوبية إلى خط النهاية، وضمنا مشاهدة كبار القارة على غرار البرازيل والأرجنتين وغيرهما، تحددت معظم المنتخبات المتأهلة لكأس العالم من القارتين الأقدم في تاريخنا، وحجزت معظم الفرق العربية أماكنها، فنجد من الجانب الآسيوي الأردن وقطر والسعودية، وفي الجانب الأفريقي تأهلت الجزائر مصر والمغرب وتونس.

وعنموعد قرعة كأس العالم 2026 أكد الاتحاد الدولي تحديد تاريخ الجمعة الموافق 5 ديسمبر 2025 لإقامة قرعة كأس العالم 2026، وسيكون ذلك قبل تحديد جميع المتأهلين، فسيتبقى حينها إقامة الملحق العالمي والملحق الأوروبي.

وستبدأ مجريات قرعة مونديال أمريكا في تمام الساعة الخامسةمساءً بتوقيت الجزائر حيثستقام قرعة كأس العالم 2026 في مركز كينيدي الثقافي، والقائم بقلب واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية الأتي ستستضيف معظم مباريات المونديال القادم.

ويعد هذا المركز من أهم المراكز الثقافية ليس في القارة الأمريكية بل في جميع أنحاء العالم، ويمنح جائزة ثقافية باسمه يفوز بها رموز الثقافة في العالم، ولعل أبرز الفائزين بها من قبل جورج كلوني وأمي غرانت وغيرهما.

تحددت حتى الآن هوية 26 منتخبًا من أصل 48 سيشاركون في كأس العالم 2026، فقد تحدد المتأهلين الست مباشرةً من أمريكا اللاتينية وعلى رأسهم البرازيل والأرجنتين.

ومن أمريكا الشمالية سيشارك الثلاثي الأكبر الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وفي انتظار 3 مقاعد أخرى ستتحدد بالتصفيات، كما ضمنت نيوزيلندا المشاركة عن أوقيانوسيا.

وعربيًا، كان منتخب الأردن أول الناطقين بالضاد يتأهل لكأس العالم 2026، ولحق به قطر والسعودية من آسيا، ومن أفريقيا ضمن الرباعي المنتخب الجزائري الذييتواجد للمرة الخامسة في تاريخ العرس العالمي إضافة إلى مصر والمغرب وتونس.