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رياضة

قرعة كأس الكاف.. شبيبة الساورة وشبيبة القبائل في نفس المجموعة

سليم.ع
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قرعة كأس الكاف.. شبيبة الساورة وشبيبة القبائل في نفس المجموعة

أوقعت عملية القرعة الخاصة بدور المجموعات من كأس الإتحاد الإفريقي، شبيبة الساورة وشبيبة القبائل في مجموعة واحدة.

وأسفرت عملية القرعة التي جرت الثلاثاء بالقاهرة، عن تواجد شبيبة الساورة في المجموعة الثانية رفقة أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي والإتحاد الليبي، بالإضافة إلى المتأهل من شبيبة القبائل و رويال ليوباردس الإسواتيني، بعد خوض لقاء العودة الذي تم تأجيله.

وضمت المجموعة الأولى كل من بيراميدز المصري و النادي الصفاقسي التونسي وأهلي طرابلس الليبي زاناكو الزامبي.

‏أما المجموعة الثالثة فتضم تي بي مازيمبي الكونغولي والقطن الكاميروني والنادي المصري بالإضافة إلى أوتوهو الكونغولي.

والمجموعة الرابعة ضمت نهضة بركان المغربي وسيمبا التنزاني وأسيك ميموزا الإيفواري ونادي يونيون سبورتيف جيندراماري من النيجر.

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