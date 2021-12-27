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قرعة للأنصار الملقحين ضد كورونا من أجل التنقل إلى الكامرون

س.م
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قرعة للأنصار الملقحين ضد كورونا من أجل التنقل إلى الكامرون
أرشيف

نظمت وزارة الصحة بالتنسيق مع مؤسسة “موبيليس” قرعة للأنصار الملقحين ضد وباء كورونا لحضور كأس أمم إفريقيا التي ستقام بالكامرون.

وحسب بيان للمؤسسة الإستشفائية المتخصصة “سليم زمولي” بالحراش تنظيم حملة تلقيح واسعة ابتداء من 26 ديسمبر 2021 وذلك على مستوى مصلحة التلقيح.

وأضاف أن عملية التلقيح موجهة لكل مواطن يفوق 18 سنة، وذلك لتمكينهم من الإستفادة أكثر من فرص حضور كأس أمم إفريقيا لتشجيع ومساندة الفريق الوطني.

وأشار البيان إلى “المواطنين الذين تلقوا اللقاح بجرعتيه يستوجب عليهم التوجه لذات المصلحة من أجل تلقي الجرعة الثالثة”.

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