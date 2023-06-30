قرعة مونديال 2026 وانتخاب أعضاء جدد في جدول الأعمال

زفيزف ينافس الشلماني في الجمعية العامة للكاف بكوت ديفوار

تم نقل أشغال الجمعية العامة العادية للكونفديرالية الافريقية لكرة القدم، التي كانت مقررة يوم 12 جويلية بكوتونو البنينية الى العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

وأعلن الأمين العام للهيئة الإفريقية في تغريدة على تويتر: “أتشرف بالإعلان عن قرار اللجنة التنفيذية للكاف، منح تنظيم الدورة 45 للجمعية العامة العادية للكونفديرالية الإفريقية لكرة القدم الى كوت ديفوار والموعد سيكون بأبيدجان يوم 13 جويلية”، دون تقديم توضيحات عن أسباب تغيير مكان انعقاد الجمعية العامة. وعلى هامش هذا الموعد “المرتقب”، ستجري الهيئة الكروية القارية عملية سحب قرعة تصفيات كأس العالم 2026، بالصيغة الجديدة.

وسيتم تقسيم الجمعيات الـ54، عضوا في الكاف، على تسع مجموعات. ويتأهل الفائزون عن كل مجموعة مباشرة إلى مونديال 2026 المقرر بالمكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.

وتلعب أحسن أربعة منتخبات حلت في المرتبة الثانية (في المجموعات)، دورة فاصلة تحت إشراف الكاف. ويشارك الفائز في مباراة السد عن قارة إفريقيا، في دورة السد للاتحادية الدولية لكرة القدم ( فيفا).

وبالإضافة إلى سحب القرعة الخاصة بتصفيات مونديال 2022، سيعكف المشاركون على انتخاب أعضاء جدد في اللجنة التنفيذية للكاف. وسيتنافس رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، جهيد زفيزف مع رئيس الاتحادية الليبية، عبد الكريم الشلماني الذي يطمح للفوز بعهدة ثانية باللجنة التنفيذية عن منطقة اتحاد شمال إفريقيا (إيناف). ويعد الرئيس الأسبق للفاف، محمد روراوة، آخر عضو جزائري في هذه الهيئة القارية في سنة 2017.