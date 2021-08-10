قروض إيجارية واستهلاكية لاقتناء 100 سيارة جزائرية!

ضمن حصة مركبات اقتناها بنك "البركة"

تمكن بنك البركة الجزائر من تسويق في ظرف شهر 100 سيارة جزائرية الصنع تم اقتناؤها من مصنع رونو بمنطقة وادي تليلات بوهران، وتتعلق المركبات بأصناف رونو سامبول ورونو “ستاب واي”، مع العلم أن 50 سيارة تم تسويقها لمواطنين وفق صيغ القرض الاستهلاكي و50 أخرى وفق صيغة القرض الإيجاري للمهنيين “الليزينغ”.

وحسب ما أكده مسؤول ببنك البركة لـ”الشروق”، فإن البنك لم يقم بتجميد عملية بيع السيارات وفق مختلف صيغ القرض الاستهلاكي والإيجاري، ولكن ندرة المركبات وغيابها عن السوق الجزائرية كان وراء عدم تسويق سيارات جديدة خلال الأشهر الماضية، معتبرا أن الحصة الأخيرة التي صنّعها مصنع وادي تليلات بوهران مكنت من تسويق 100 سيارة بالتقسيط من طرف بنك البركة، وكانت بعد مفاوضات مع مصنع وهران، الذي لم يتمكن هو الآخر من الإفراج عن حصة كبرى من السيارات.

وتتعلق هذه المركبات بتجهيزات “أس كا دي” و”سي كا دي” التي كانت محتجزة بالموانئ منذ تفجير قضية مصانع تركيب السيارات، وعرضها أمام القضاء، ليتم تسريح هذه التجهيزات قبل فترة، وهو عدد ضئيل لم يتمكن مسؤولو بنك البركة من رفعه، نظرا لقلة العرض، حيث تم تسويق 50 مركبة منها للمهنيين عبر صيغة القرض الإيجاري أو “الليزينغ” و50 أخرى وفق صيغة القرض الاستهلاكي وهي صيغ متداولة من قبل على مستوى بنك البركة.