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اقتصاد
حسب رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية

قروض استهلاكية بتمويل يصل إلى 85 بالمئة لشراء السيارات الجديدة

الشروق أونلاين
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قروض استهلاكية بتمويل يصل إلى 85 بالمئة لشراء السيارات الجديدة

كشف رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، لزهر لطرش، عن منح قروض استهلاكية بتمويل يصل إلى 85% لشراء السيارات الجديدة.

وأوضح لطرش خلال حلوله ضيفا على برنامج “الشروق مورنينغ” أن البنوك العمومية تمول أزيد من 86 % من الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الصدد، أكد المتحدث أن البنوك العمومية درست حوالي 10 آلاف ملف يتعلق بالقروض خلال سنة 2020، مشيرا إلى أن قيمة القروض التي منحت للمستثمرين قدرت بحوالي 9000 مليار دج.

من جهة أخرى قال ضيف المورنينغ إن البنوك العمومية أعادت جدولة القروض التي حان سدادها خلال جائحة كورونا إلى 36 شهر كحد أقصى.

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