قروض استهلاكية حلال بفترة سداد تصل إلى 36 شهرا

يقترح بنك "أ.بي.سي" عبر معرض المنتجات الكهرومنزلية

يعرض بنك “أ.بي.سي” مختلف القروض الاستهلاكية ومنتجاته المصرفية وتلك المتعلقة بالصيرفة الإسلامية خلال المعرض الدولي للأجهزة الكهرومنزلية، الذي يقام في الفترة من 16 إلى 20 مارس بقصر المعارض (صافكس).

وأفاد بيان لبنك “أ.بي.سي”، تلقت “الشروق” نسخة منه، بأنه سيقدم المنتجات المصرفية الجديدة وبالأخص صيغ التمويل لفائدة المستهلك والمخصصة لاقتناء الأجهزة الكهرومنزلية والمعدات المنزلية، مع تقديم عرض خاص بالمعرض يخص مجانية الرسوم على ملفات التمويل.

وأضاف البيان أنه سيتم أيضا تقديم المنتجات الرئيسية خلال هذا المعرض، مثل تمويل “ممكن” وكذلك تمويل “تهيئة بدون رهن”، واللذين يسمحان للأفراد بالاستفادة من تمويل يصل إلى 100 دون أي مساهمة شخصية.

كما سيقدم البنك منتجا وصفه بأنه “الأكثر تنافسية”، تحت مسمى “التهيئة بدون رهن”، حيث سيكون بتمويل يصل إلى 3 ملايين دينار على مدى فترة سداد تصل إلى 120 شهرا.

من جهة أخرى، سيعرض بنك “أ.بي.سي “أيضًا منتجاته الخاصة بالصيرفة الإسلامية يضيف البيان، وهي المنتجات التي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية من خلال نافذة “البراق”.

وسيكون المنتوج الرئيسي لهذا المعرض “البراق ممكن – مرابحة”، الذي يضم تمويل المنتجات الاستهلاكية وفق الصيغة الشرعية “المرابحة”، وهو متاح، وفق البيان ذاته، لأي موظف أو متقاعد مقيم في الجزائر، ويقدم تمويلا يصل إلى مليون دينار مع أقساط تصل إلى 36 شهرًا، وبدون مساهمة شخصية.

ولفت البنك إلى أن منتجات الصيرفة الإسلامية معروضة حاليا في شبابيك “البراق” المخصصة في بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، سطيف، الشلف وكذلك في وهران، ويخطط لنشر شبابيك للصيرفة الإسلامية في الولايات الأخرى خلال عام 2023.

وخلال المعرض سيتم تقديم البطاقة الدولية للبنك المسماة “MasterCard Platinum” الأولى من نوعها في الجزائر، المخصصة لعموم الأفراد، وتوفر مزايا حصرية، بالإضافة إلى تخفيضات جديدة ومغرية مع شركاء Mastercard، وكذلك تأمين السفر المقدم لحامل هذه البطاقة، الزوج أو الزوجة وأطفالهم.