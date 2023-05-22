قروض السيارات: هذه مدة دراسة الملفات

تقوم البنوك بدراسة ملفات قروض اقتناء السيارات في ظرف أسبوع واحد، حسب ما صرح به رئيس الجمعية المهنية للبنوك ومدير البنك الخارجي لزهر لطرش.

وخلال استضافته ببرنامج الشروق مورنينغ، الإثنين، أكد لطرش أن كل البنـــوك مستعدة لتمويل قروض السيـارات مع دراسة الملفات في ظرف أسبوع.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن نسبة تمويل القرض تصل إلى 85 بالمائة، مع مدة تسديد تتراوح ما بين 4 إلى 6 سنـــوات.

من جهة أخرى، كشف لطرش عن فتح بنك عمومي 100 بالمائة بفرنسا قبل نهاية السنة، مع فتح آخر في موريتانيا نهاية أوت أو بداية سبتمبر المقبل.

وعن حجم السيولة في البنوك، قال مدير البنك الخارجي أنها تزيد عن 20 ألف مليار دينار، بين قارب مجموع المدخرات في نهاية 2022 12 ألف مليار دينار.

أما المبلغ الإجمالي للقروض الممنوحة، حسب ضيف المورنينغ فقد فاق 10 آلاف مليار دينار، 4 مليار دينار تم منحها للقطاع الخاص .