قروض بنكية دون فوائد للفلاحين لإنجاز غرف التبريد

تصل إلى 150 مليون دينار

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري يوسف شرفة يوم الإثنين بالمسيلة، عن عقد اتفاقية بين الوزارة والبنوك قبل نهاية الشهر الجاري، تتضمن منح قروض للفلاحين لتمويل إنجاز غرف التبريد.

وأكد شرفة خلال زيارة عمل وتفقد إلى الولاية، أنه الاتفاقية ستشمل كل البنوك دون استثناء، للشروع في هذه العملية. تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية الخاص بتمويل إنجاز غرف التبريد لتخزين الإنتاج الفلاحي.

وتصل القروض الممنوحة للفلاحين في هذا الإطار، إلى 150 مليون دينار (1.5 مليار سنتيم) دون فوائد. على أن تسدّد خلال مدة تقدر بـ 10 سنوات، مع إعفاء المستفيدين من السداد خلال السنوات الخمس الأولى.

وسيتمكن الفلاحون المستفيدون من القروض البنكية، من إنجاز غرف تبريد تتراوح مساحتها بين 300 و5 آلاف متر مربع. وفق ضوابط تحددها الغرف الفلاحية عبر الولايات.