قروض جديدة وخدمات لفائدة صغار الفلاحين في 2024

أكد المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، شريف بن حبيلس، بأن “العمل جار قصد توفير قروض وخدمات جديدة لفائدة صغار الفلاحين خلال سنة 2024”.

وأوضح، بن حبيلس، الأربعاء، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية عقب إشرافه على افتتاح فعاليات يوم دراسي بعنوان “مرافقة المتعاملين الاقتصاديين من أجل تسيير أفضل للمخاطر”، بأن الصندوق سيطلق من خلال خدمة الشباك الموحد خلال سنة 2024 قروضا جديدة ذات طابع تعاوني وتعاضدي لفائدة صغار الفلاحين خلال سنة 2024”.

وأفاد بن حبيلس أن الصندوق سيطلق خدمات أخرى تم تصميمها بشكل يتماشى مع الاحتياجات التي تعبر عنها فئة الفلاحين الصغار، خاصة المتعلقة منها بتسيير المخاطر الطبيعية”.

ويحصي الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي حاليا 70 صندوقا جهويا برقم أعمال يقدر بـ 14 مليار دج و العمل جار لتوسيع شبكة خدماته أكثر خلال المستقبل القريب، حسب بن حبيلس الذي أفاد بأن مبلغ التعويضات في مختلف الشعب خلال سنة 2022 بلغ ما مجموعه 6,6 مليار دج.