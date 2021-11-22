قروض “حلال” لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة

65 بالمائة من تمويلات مصرف "السلام" موجهة للإستثمار

تمكن مصرف السلام في الجزائر من استقطاب جزء كبير من المؤسسات الناشطة محليا، بالمنتجات التي تحملها محفظته البنكية، إذ تشغل المؤسسات ثلثي التمويلات التي يمنحها مصرف السلام، الأمر الذي جعله رقما فاعلا في مجال الاستثمار الوطني، ومهتما بالمشاركة في المعرض الدولي للصناعات الغذائية المنظم بقصر المعارض الذي يحصي مشاركة 130 مؤسسة في هذا النشاط.

وقال مدير التسويق والاتصال بمصرف السلام الجزائر، الإثنين، لـ”الشروق” على هامش افتتاح المعرض الذي تمتد فعالياته إلى الخميس المقبل، إن مشاركة المصرف في هذه التظاهرة وحضورها عبر جناح خاص ترمي من خلاله إلى مرافقة المؤسسات بمختلف أحجامها الناشطة في القطاع، وأضاف المتحدث أن استراتيجية البنك، تكمن في توفير حاجيات المؤسسات في مجال التمويل وإشباعها، بمختلف الصيغ عبر بوابة هندسة مالية مطابقة لمعايير الشريعة المعتمدة.

وأوضح المتحدث، أن حرص المصرف على المشاركة، ينبع من الالتزام بتطبيق خطة تتضمن المشاركة في التظاهرات المماثلة قصد التقرب أكثر من المؤسسات والتعريف بمختلف منتجات البنك الخاصة بالتمويلات. وأشار مدير التسويق والاتصال لدى البنك إلى التمويل بصيغة المرابحة قصيرة الأجل، فيما يتعلق بالتمويلات الاستغلالية للدورات التشغيلية للمؤسسات، علاوة على صيغة التمويل بالإيجار المنتهية بالتمليك لمرافقة المؤسسات في اقتناء ورشات التصنيع وحظائر النقل والتمويل بصيغة السلم والاستصناع والبيع لأجل، وهي منتجات تلبي حاجيات مختلف المؤسسات مهما كانت طبيعتها في مجال الهندسة المالية الإسلامية، قصد تحقيق أهدافها التجارية حسب ما أكده المسؤول.

وخلافا لما هو شائع كونه مهتما أكثر بتمويل الأفراد، شدد المتحدث على أن الهدف الاستراتيجي لسياسة مصرف السلام الجزائر التجارية، هي مرافقة المؤسسات سواء الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة، وعلى هذا الأساس فإن أكثر من 65 بالمائة من إجمالي التمويلات التي يمنحها المصرف هي موجهة في الأساس إلى المؤسسات في حين أن حصة الأفراد لا تتعدى 35 بالمائة.

ولاستقطاب هذه المؤسسات، كشف المتحدث أن المصرف يضع بين أيدي مسيريها إمكانية، الاطلاع على التقرير السنوي لنشاط المصرف الصادر في الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك بما في ذلك قاعدة البيانات التي تضفي الشفافية على نشاط المصرف، الذي كان السباق في اعتماد الصيرفة الإسلامية سواء ما تعلق بادخار الأسر أو ما تعلق بالقروض الموجهة للإستثمار .