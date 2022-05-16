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اقتصاد

قروض موسمية للفلاحين لتمويل نشاطهم

الشروق أونلاين
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قروض موسمية للفلاحين لتمويل نشاطهم

كشف رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة محمد يزيد حمبلي، عن تقديم مقترح لإنشاء بنك خاص لصغار الفلاحيين يمنح قروضا موسمية للراغبين في تمويل نشاطهم الفلاحي.

وأكد حمبلي، الاثنين، خلال نزوله ضيفا على برنامج “فوروم الإذاعة” على القناة الأولى، أن هناك تنسيق بين مصالح وزراة الفلاحة ووزارة المالية لبعث المشروع، مشيرا إلى عقد لقاءات بين الوزير الأول وممثلي اتحاد الفلاحين الجزائرين لقي فيها المقترح تجاوبا من الوزير الاول.

وأشار حمبلي إلى غياب القروض البنكية الفلاحية، عدا القرض الموسمي للحبوب الخاص ببدر بنك، موضحا أن السبب يعود لسياسة الرهن المتعبة من قبل البنوك وهو ما لا يستطيع الفلاح تنفيذه خاصة وأن جل الأراضي الفلاحية في الجزائر عائلية وأراضي شيوع.

وهو ما حصل مع شعبة البطاطا التي لم يستطع صغار الفلاحين الحصول على القروض لتوسيع نشاطهم  واضطروا إلى الانسحاب.

كما تحدث حنبلي عن الارتفاع في أسعار بعض المنتجات الفلاحية، مشيرا إلى أن مهمة الغرفة هي الانتاج أما متابعة الأسعار وضبطها تحتاج آلية رقابة يطبقها الجميع وليس القطاع الفلاحي فقط.

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