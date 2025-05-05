قرى ترفيهية تلتهم 600 مليار في صفقات بالتراضي!

محاكمة الوزير خمري ومن معه في ملف "وكالة الشباب" تكشف المستور

سجلات تجارية على المقاس وملاحق إضافية عشوائية وغياب الشفافية

لا عقود ولا اتفاقيات ولا أوامر بالخدمة… وتسبيقات مالية غير مبررة

معاملات تفضيلية.. وساطة ومحاباة، استخراج سجلات تجارية وتعديلها على المقاس وشطبها عند نهاية المصلحة، الهيمنة على مشاريع التسلية والترفيه، تعليمات شفهية وضمانات لتسديد المستحقات المالية في غياب محاضر تنفيذ الخدمات.. وفواتير بالملايير للظفر بصفقات التراضي، عن طريق التليفون.. هكذا تحوّلت الوكالة الوطنية للشباب “النالج” إلى سوق “D15”.. وهذه تفاصيل محاكمة الوزير الأسبق خمري وإطارات الوكالة الموقوفين وعدد من المتعاملين الخواص..

في يومها الثالث؛ اتجهت محاكمة الوزير الأسبق عبد القادر خمري إلى الكشف عن المزيد من الاتهامات التي واجهه بها رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، وهي اتهامات متعلقة بالتجاوزات والخروقات والدوس على قوانين الجمهورية في تسيير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب خلال سنتي 2014 و2015 في إطار تنشيط عمليات تسلية الشباب “عطل الشباب” من طرف وزارة الشباب والرياضة.

المحاكمة في يومها الثالث كشف فيها القاضي تفاصيل تبديد ما يزيد عن 600 مليار سنتيم في صفقات تمت بالتراضي البسيط لإنشاء قرى ترفيهية ومساحات للعب، خاصة بالشباب في 5 ولايات وهي الجزائر، وهران، قسنطينة، ورقلة، والوادي استحوذ عليها متعاملون خواص بطرق مشبوهة من خلال العبث في السجلات التجارية والملاحق الإضافية لتزويد قرى التسلية والمخيمات الصيفية بـ”أدوات للعب” من “طوبوقون” ألعاب المائية والتزحلق على الجليد الاصطناعي، الكاريتغ والألعاب الميكانيكية، “سيرك عمار”، الأحصنة، وألعاب السيارات الخاصة بالأطفال، البدلات والحقائب الرياضية ووجبات الإطعام وغيرها، إلا أن ما هو موجود في دفتر الشروط تم الالتفاف عليه بطرق تدليسية وبتواطؤ من مسؤولين من خلال استيراد شحنات ألعاب من الصين من النوعية الرديئة وكراء أخرى من الجزائر 20 مرة أكثر من سعرها لو تم شراؤها من طرف الدولة.

سجلات تجارية على المقاس.. تضخيم للفواتير… ودوس على قانون الصفقات

رئيس القطب الاقتصادي والمالي، ومنذ أن باشر في استجواب المتهمين من فئة المتعاملين الاقتصاديين الخواص وهو يردد نفس العبارات: “كيف تمت الصفقة مع “أنالج”؟.. لماذا تمت بالتراضي البسيط”؟.. من اتصل بكم ومع من تعاملتم؟..هل تلقيتم تسبيقات؟ ولماذا قبلتم بتخفيض المبلغ الأولي؟.. يعني أنكم ضخمتم الأسعار والفواتير منذ البداية وكما يحلو لكم؟… لماذا قمتم باستخراج السجلات التجارية وتعديلها على المقاس وعند بداية التظاهرة ثم شطبها مباشرة عند نهاية هذه الأخيرة؟ .. طبعا للحصول على الأموال؟.. أنتم تتعاملون مع هيئة عمومية ولستم في سوق الخضر والفواكه.. لا عقد لا اتفاقية ولا هم يحزنون..”أرواح وزدم”؟”.

هذه الأسئلة التي كان يوجهها القاضي، كشف عن حجم الفساد الرهيب بطريقة ممنهجة من خلال استخراج سجلات تجارية وتعدليها للحصول على ملاحق إضافية على شاكلة ما قام به المتعامل “ب. رياض” صاحب شركة “ميديا ألجيري” الذي تنشط في مجال الفيلم السينمائي والذي قام بتعديل سجله التجاري من أجل الحصول على ملاحق إضافية لكراء المسابح ليخاطبه القاضي، قائلا: “ما دخلك أنت في المسابح مادام نشاطك هو الفيلم السينمائي؟”، والذي لم ينكر ذلك حين رد: نعم استفدت من ملاحق أشغال إضافية وتحصلت على أموال.

المحاكمة العلنية للمتهمين أزاحت الستار عن طرق اختيار المتعاملين، الذي كان يتم دون احترام أدنى شروط الشفافية والنزاهة ودون مقارنة بين العروض التجارية الأخرى ودون لجوئها لإجراءات المنافسة ودون تقديمها لأي مبرر يعلل اختياراتها باللجوء المباشر للمتعاملين، باعتبار مبالغها تفوق الحد الأدنى لإبرام صفقات عمومية والتي اشترط فيها القانون ضرورة مرور كل صفقة تتجاوز 800 مليون سنتيم على المناقصات، إلا أن الأرقام التي كشف عنها رئيس القطب خلال استجواب كل متهم تتراوح بين 2 مليار و50 مليار سنتيم”، ليتم إبرام الصفقات عن طريق الاستشارات والتراضي البسيط أو دون إبرام الصفقات أصلا. وهو ما يشكل تجاوزا غير مبرر لقواعد المنافسة الشريفة من حرية الوصول للطلبات العمومية، المساواة بين المترشحين وشفافية الإجراءات، بما يخالف أحكام المرسوم الرئاسي رقم 236-10 المؤرخ في7 أكتوبر2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم.

هذا، من جهة ومن جهة أخرى، فإن اختيار قائمة لأسماء متعاملين تم بعد أن وافقت رئاسة الحكومة عليها آنذاك بدون اللجوء إلى الطرق القانونية المعمول بها والمتعلقة بالإعلان عن المناقصات، فضلا عن استخراج السجلات التجارية تزامنا مع التظاهرة وتعديلها للتوافق مع طبيعة الخدمات المقدمة، حيث كانت بداية المتعاملين جميعا بقرية التسلية بنادي الصنوبر البحري “سافاكس” بالجزائر العاصمة، دون إبرام أية عقود معهم ودون أية أوامر بالخدمة، ليتم فيما بعد إبرام عقود وصفقات بالتراضي البسيط بأثر رجعي مع المتعاملين لتقديم خدمات إيجار، تهيئة واستغلال التنشيط والتسلية لتمكينهم من تسوية وضعياتهم المالية.

والأكثر من ذلك، فإن مواجهة القاضي للمتهمين بينت أن تقديم الخدمات كانت تتم بناء على تعليمات شفهية دون تحرير أوامر بانطلاق الخدمات، كما أنه تم تسديد المستحقات المالية للمتعاملين دون محاضر تنفيذ الخدمات المنجزة أوشهادات تثبت صحة تقديم الخدمات لفائدة قرى التسلية وتهيئتها لاستقطاب الشباب، بل الأكثر من ذلك فإن الصفقات المبرمة مع أصحاب هذه الشركات التي كانت بدايتهم جميعا بقرية التسلية بنادي الصنوبر البحري “سافاكس” بالجزائر، تمت دون إبرام أية عقود معهم ودون أية أوامر بالخدمة، ليتم فيما بعد إبرام عقود وصفقات بالتراضي البسيط وبتواريخ رجعية بهدف تسوية المستحقات المالية بالتراضي وهذا ما يصنف في قاموس القانون بجريمة “التزوير واستعمال المزور”.

تسبيقات مالية دون عقود أو اتفاقيات.. ولا وجود لشهادات الإنجاز

فضائح التسيير في الوكالة الوطنية للشباب، تحت الرعاية السامية للوزير الأسبق للشباب والرياضة وإطارات “أنالج” تواصلت خلال استجواب رئيس القطب للمتعاملين المتهمين في ملف الحال، الذين استفادوا من تسبيقات مالية تراوحت ما بين 20 إلى 80 بالمائة من المبالغ المالية المخصصة لهم، كما أن تسديد المستحقات تمت كاملة دون الاستناد على محاضر الخدمات المنجزة على غرار صاحب شركة، المتهم “ص.ك” الذي أبرم 5 عقود مع الوكالة الوطنية لتسلية الشباب سنتي 2014 و2015، حيث رد على أسئلة القاضي المتعلقة بكيفية حصوله على هذه الصفقات بالقول: “خلال شهر جوان سنة 2014 تم الاتصال بي هاتفيا من طرف وزارة الشباب وتم التأكد من شركته وعرض عليه لقاء بمقر الوزارة وهو الاقتراح الذي تم قبوله ولما حضر بمقر الوزارة تم إبلاغه أن هناك عملية تسلية للشباب والعائلات وتم عرض على شركته المشاركة في تقديم خدمات تتعلق بالتزحلق على الثلج الاصطناعي وعليه قام بالموافقة على العرض المذكور وذلك بتقديم عرض تقني وتجاري لدى وزارة الشباب وبعد بضعة أيام من إيداع عرضه تم إخباره أنه تم قبوله وباشر بالعمل”.

وبالمقابل فقد اعترف عدد من المتعاملين خلال مواجهتهم من طرف هيئة محكمة القطب، أنهم أنجزوا مشاريعهم وقدموا خدماتهم لفائدة الوكالة في في ظل غياب تام لأي اتفاقيات أو عقود تربطهم أو حتى وصولات طلبية، ولا شهادات إنجاز الخدمة، تؤكد الإنجاز الفعلي لذات الخدمات في أرض الواقع ناهيك عن تضخيم أسعار الخدمات المقدمة التي لا ترقى إلى طبيعتها ونوعيتها، على غرار تسجيل تسديد خدمات لفائدة متعاملين من دون تأدية أية خدمة، على شاكلة المتعامل “غ. حليم”، الذي أكد خلال استجوابه من طرف القاضي أنه استخرج سجلا تجاريا بطلب من شقيقه المتهم، خصيصا من أجل أن يستعمله هذا الأخير في التعامل مع الوكالة الوطنية لتسلية الشباب ANALJ من دون أية اتفاقية وقام بشطبه بعد تسوية مستحقاته المالية.

والأكثر من ذلك، فإن جميع المتعاملين المتهمين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا معنويين، شركات تجارية، استفادوا من مبالغ مالية ضخمة مقارنة بنوعية الخدمات التي زعموا تقديمها من طرفهم، في غياب أي وثيقة تبريرية وانعدام تام للآليات الرقابية.

والطامة الكبرى كما وصفها القاضي، هي الهيمنة والاحتكار على مشاريع التسلية التي أطلقتها “الوكالة الوطنية لتسلية الشباب ” من طرف بعض المتعاملين على رأسهم المتعاملة المتهمة “ل. نورة” صاحبة وكالة السياحة “FORUM TOURS” التي حاصرها القاضي بكم من الأسئلة حينما قال:

كيف أمضيت على اتفاقتين خلال أسبوع واحد فقط، بمبلغ مالي إجمالي خيالي تجاوز 50 مليار سنتيم؟ لماذا أنت الوحيدة التي رفضت خفض الأسعار؟

المتهمة ترد على القاضي قائلة: “أنا أنكر التهم الموجهة لي، وكالتي السياحية أنجزتها في 2009، وهي معروفة بنشاطها، وخلال سنة 2015 علمت بوجود صفقات معروضة من طرف الوكالة الوطنية لتسلية الشباب “ANALJ” فتوجهت إليهم وقدمت لهم ملفا تضمن عروض وكالتي السياحية، وبعد حوالي أسبوع اتصلوا بها وأخبروني بالموافقة على عروضها، لأنها تضمنت مراكز جيدة وموجودة في أماكن مختلفة من الوطن وتستوعب عددا كبيرا من الأطفال والشباب”.

القاضي يقاطعها: “كيف تفسرين توقيعك للاتفاقيات، ثم تسوية وضعك المالي، مباشرة بعد تولي خمري منصب وزير الشباب؟

تجيب المتهمة: سيدي الرئيس “لوكان جيت نعرف خمري”.

القاضي يقاطعها مجددا: لكنك وضعت شروطا على أساس ماذا؟

المتهمة ترد: نعم سيدي الرئيس، هذا من حقي، اشترطت عليهم إمضاء اتفاقية والتي كانت تقدر بـ37 مليار سنتيم، ثم طلبوا مني مراكز أخرى وهم اشترطوا علي مواصلة العمل معهم لتسديد مستحقاتي، وكنت مجبرة “مانقدرش نجبد روحي”.. لأنني معرضة للخسارة وعلى هذا تم تغيير الاتفاقية الأولى إلى اتفاقيتين، واحدة تخص الأطفال، والثانية الشباب، بمبلغ إجمالي وصل إلى 52 مليار سنتيم.

وتابعت المتهمة قائلة: سيدي الرئيس، من المفروض ووفقا للاتفاقيتين أن أتلقى تسبيقا بـ30 بالمائة، غير أني تلقيت تسبيقا واحد افقط يمثل 20 بالمائة من المبلغ الإجمالي، بالرغم من أنني أنجزت كل الخدمات المطلوبة، إلا ان وكالة التسلية لم تكمل لي مستحقاتي المالية رغم مطالبتي بذلك لأقوم بعدها برفع دعوى قضائية، وبعدها مباشرة تلقيت مراسلة من المكلف بتسيير الوكالة يطلب مني التقرب من مقر الوكالة لتسوية وضعيتي المالية بطريقة ودية.

القاضي يرفع نظارته ويسألها: ما هي علاقتك مع خمري عبد القادر؟

المتهمة: لا علاقة لي به، لا اعرفه.

القاضي: كيف لا تعرفينه، وفي سنة 2009 بعت لشقيقه شقة، وفي 2009 قمت بتأسيس الشركة وفي 2015 عندما أصبح خمري وزيرا فزت بصفقة قيمتها 56 مليار؟

المتهمه: لا سيدي الرئيس، 49 مليار سنتيم.

القاضي: وفي هذا الوقت رفض المتهم “خ.” ان يدفع مستحقاتك، هل طلبوا منك تخفيض الأسعار؟

المتهمة: نعم، لكن رفضت.

المتهم “أ.رياض” صاحب شركة “SARL MEDI ALGERIA” واجهه القاضي بالاتهامات الموجهة اليه، أنكر التهم الموجهة له من طرف هيئة محكمة القطب، وقال في رده على أسئلة القاضي بخصوص طريقة حصوله على مشاريع وكالة الوطنية لتسلية الشباب:

“سيدي القاضي خلال سنة 2015 وبعد أن علمت بوجود تظاهرة خاصة بموسم الاصطياف تنقلت لمقر الوكالة الوطنية لتسلية الشباب والتقيت موظفين منهم مدير الوكالة “خ.ب” وقدمت لهم عرضا تقنيا فيما يخص خدمات السينما بالإضافة إلى متحف فأعجبهم العرض التقني والمالي الذي كان يقدر بمبلغ 800 مليون سنتيم، حيث تم قبوله وهذا بعد التفاوض ومراجعة تفاصيله”.

القاضي: هل أبرمت اتفاقية مع الوكالة؟

المتهم: لا، لم أبرم أي اتفاقية مع الوكالة بخصوص عروض سينمائية و متحف سينمائي داخل المركب الرياضي 5 جويلية على أرضية ملعب للتنس.

القاضي: كم هي المدة، وهل تحصلت على تسبيقات؟

المتهم: حوالي شهرين ونصف، كما لم يتم منحي أي تسبيق بخصوص هذه الخدمة الأولى مع أننا أنجزنا الخدمة المطلوبة منا.

القاضي: وماذا عن الملاحق الإضافية المتعلقة بتزويدهم بالمسابح.. من إنتاج الأفلام السينمائية إلى المسابح؟

المتهم: نعم سيدي الرئيس، اقترحنا على الوكالة خدمات تتضمن 4 مسابح كبيرة بقصر المعارض مرفوقة بالمساعدة التقنية والتنشيط والحراسة وأعوان السباحة، وتم الاتفاق مع مدير الوكالة على صفقة تفوق 3 ملايير سنتيم، وتم إنجاز هذه الخدمة من دون توقيع اتفاقية بينهم وتم دفع تسبيق بنسبة 50 بالمائة.

القاضي: على أي أساس أنجزتم هذه الخدمات والتي هي خارج دائرة اختصاصكم؟

المتهم: سيدي الرئيس، كانت خدمات إضافية استعجالية بموجب أوامر تلقيناها أثناء التدشين لهذه التظاهرة من طرف مدير وكالة “أنالج”، حيث قدموا لنا كشفا كميا وتقديريا بخصوصها بمبلغ يقدر بحوالي 5 مليون دينار جزائري، ولم أتلق مستحقاتي عن ذلك.