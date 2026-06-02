قريباً.. طرح لحوم حمراء مستوردة لفائدة تجار الجملة والتجزئة

أعلن الديوان الجهوي للحوم بالغرب (EPE ORVO SPA)، التابع لمجمع الصناعات الغذائية واللوجستيك “أغرولوج”، عن الشروع خلال الأيام المقبلة في تسويق اللحوم الحمراء الطازجة المستوردة والمذبوحة محلياً، موجهاً دعوة إلى المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال تسويق اللحوم الحمراء للانخراط في هذه العملية.

وأوضح الديوان، في إعلان له، أن العملية تستهدف تجار الجملة والتجزئة العاملين في تسويق اللحوم الحمراء، داعياً الراغبين في المشاركة إلى التواصل مع المديرية المركزية للتسويق الكائنة بحي المقرات “إيسطو” بوهران.

كما أشار إلى إمكانية إيداع الملفات التجارية والجبائية عبر البريد الإلكتروني المخصص للعملية، وذلك في إطار الإجراءات التنظيمية المعتمدة للاستفادة من عملية التسويق المرتقبة للحوم الحمراء الطازجة المستوردة والمذبوحة محلياً.

ويأتي هذا الإجراء في سياق الجهود الرامية إلى ضمان تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء وتعزيز شبكة التوزيع لفائدة مختلف المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في القطاع.