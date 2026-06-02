-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
عملية نوعية بإن قزام تسفر عن استرجاع كمية معتبرة من الأسلحة
اقتصاد

قريباً.. طرح لحوم حمراء مستوردة لفائدة تجار الجملة والتجزئة

الشروق أونلاين
  • 790
  • 0
قريباً.. طرح لحوم حمراء مستوردة لفائدة تجار الجملة والتجزئة
ح.م
لحوم حمراء

أعلن الديوان الجهوي للحوم بالغرب (EPE ORVO SPA)، التابع لمجمع الصناعات الغذائية واللوجستيك “أغرولوج”، عن الشروع خلال الأيام المقبلة في تسويق اللحوم الحمراء الطازجة المستوردة والمذبوحة محلياً، موجهاً دعوة إلى المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال تسويق اللحوم الحمراء للانخراط في هذه العملية.

وأوضح الديوان، في إعلان له، أن العملية تستهدف تجار الجملة والتجزئة العاملين في تسويق اللحوم الحمراء، داعياً الراغبين في المشاركة إلى التواصل مع المديرية المركزية للتسويق الكائنة بحي المقرات “إيسطو” بوهران.

كما أشار إلى إمكانية إيداع الملفات التجارية والجبائية عبر البريد الإلكتروني المخصص للعملية، وذلك في إطار الإجراءات التنظيمية المعتمدة للاستفادة من عملية التسويق المرتقبة للحوم الحمراء الطازجة المستوردة والمذبوحة محلياً.

ويأتي هذا الإجراء في سياق الجهود الرامية إلى ضمان تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء وتعزيز شبكة التوزيع لفائدة مختلف المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في القطاع.

مقالات ذات صلة
تصدير أولى شحنات الفوسفات من ميناء عنابة مطلع 2027

تصدير أولى شحنات الفوسفات من ميناء عنابة مطلع 2027

العجز التجاري للمغرب يقفز إلى 127 مليار درهم والاستثمارات الأجنبية تتراجع بنحو 20%

العجز التجاري للمغرب يقفز إلى 127 مليار درهم والاستثمارات الأجنبية تتراجع بنحو 20%

عين امليلة تحتضن الطبعة الأولى لصالون قطع غيار المركبات

عين امليلة تحتضن الطبعة الأولى لصالون قطع غيار المركبات

تيزي وزو تتوقع جني أكثر من 5800 قنطار من الفلين خلال 2026

تيزي وزو تتوقع جني أكثر من 5800 قنطار من الفلين خلال 2026

ميناء الجزائر يدعو وسطاء الجمارك إلى ضمان العمل المتواصل على مدار الساعة

ميناء الجزائر يدعو وسطاء الجمارك إلى ضمان العمل المتواصل على مدار الساعة

وزير البترول النيجري يبدأ زيارة عمل إلى الجزائر

وزير البترول النيجري يبدأ زيارة عمل إلى الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد