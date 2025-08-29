قريبا.. آلية وطنية لقياس انبعاثات الكربون

تعليمات بمواصلة تحسين خدمات منصة "بروغراس"

عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، الخميس، لقاء مع فريق من الأساتذة الباحثين والباحثين، وذلك للتحضير لإطلاق شبكة موضوعاتية حول حساب عامل انبعاث الكربون، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح المصدر ذاته، أن اللقاء يندرج في “إطار مواصلة تثمين نتائج البحث العلمي بهدف تعزيز الدور الاقتصادي للجامعة”، مضيفا أن الغرض من هذا اللقاء، هو “التحضير لإطلاق شبكة موضوعاتية حول حساب عامل انبعاث الكربون” التي تعتبر أرضية للتعاون والتكامل بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاعات أخرى.

وأضاف البيان أن من مستهدفات هذه الشبكة، “اقتراح مؤشرات علمية لقياس عامل انبعاث الكربون، وضع آلية وطنية لقياس انبعاثات الكربون، الإسهام في إعداد منصة لحسابه، تعزيز المقاولاتية الخضراء وإعداد دليل لحصيلة الكربون حسب المعايير المعترف بها”.

وفي سياق متصل، قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، مساء الخميس، بتفقد مركز البيانات بالوزارة، للوقوف على البنية التحتية لـ”بروغراس” وتقييم الحماية السيبرانية لهذا النظام المدمج، حسب ما أفاد به بيان للوزارة. وأوضح نفس المصدر، أن بداري اطلع على مختلف التجهيزات التقنية والتكنولوجيات الرقمية المعتمدة، موجها تعليمات للمهندسين ومسؤولي الشبكة لمواصلة عملية التحسين المستمر للخدمة الرقمية المقدمة للطلبة والعمال والأساتذة. وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن “الرقمنة تعني التنشيط والفعالية، وتشكل أساس التسيير الأمثل للإدارة، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة”، يضيف البيان.