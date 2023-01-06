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قريبا.. أول محامي “روبوت” في العالم يرافع داخل المحكمة   

الشروق أونلاين
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قريبا.. أول محامي “روبوت” في العالم يرافع داخل المحكمة   
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سيرافع أول محامي  “روبوت”، مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي في العالم بالمحكمة الشهر القادم، مدافعا عن متهم بارتكاب مخالفة مرورية.

وحسبما ذكرت شركة “دو نوت باي”، التي طورت “المحامي الألي” فإنه سيعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي بحيث يستمع لادعاء المحكمة، ويخبر المدعى عليه بما يجب قوله من خلال سماعات.

و ذكرت صحيفة “نيويورك بوست” الأميركية أن هذه الجلسة الغريبة ستعقد في شهر فيفري القادم، إلا أن صانعي الروبوت لم يكشفوا عن مكان انعقاد المحاكمة.

وحسبما قالت مجلة “نيو ساينتست” العلمية، فإن المدعى عليه سينفذ كل توجيهات الروبوت مهما كانت، مع تحمّل مطوري الروبوت لأي خسائر قد يتعرض لها المتهم.

تم تدريب الروبوت على ملفات قضائية عديدة شملت موضوعات متنوعة، وحرص الخبراء الذين زودوا الروبوت بالمعلومات على الالتزام بالقوانين وتقليص التحايل عليها لأقل قدر.

كما عُدّل برنامج تطبيق ذكاء اصطناعي بحيث لا يتفاعل الروبوت تلقائيا مع كل ما يسمعه في المحكمة، وسيستمع الروبوت للحجج المقدمة ويحللها قبل توجيه تعليمات للمدعى عليه بكيفية الرد.

الهدف من هذا الروبوت بحسب مطوريه أن يحلّ مكان المحامين بحيث يتم توفير أموال المتهمين في القضايا.

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