 قريبا.. إنشاء شركة مختصة في النقل الجوي الداخلي  

أكد وزير النقل، السعيد سعيود أنه سيتم قريبا الانتهاء من إجراءات إنشاء شركة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، مختصة في النقل الجوي الداخلي.

وأوضح سعيود، الخميس، في جلسة علنية خصصت لطرح الاسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أن دائرته الوزارية “تعمل على هذا الملف، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وسيتم الانتهاء منه عن قريب”.

وسيمسح إنشاء هذه الشركة بتكفل أفضل بمختلف النقائص المسجلة بمختلف الولايات، لا سيما الجنوبية، فيما يتعلق بوفرة الرحلات وتنظيمها بالشكل الناجع, وفق توضيحات الوزير الذي استعرض بالمناسبة الجهود المبذولة على مستوى شركة الخطوط الجوية الجزائرية لتحسين قدراتها على الاستجابة للطلب على خدماتها في مجال النقل الدولي والداخلي.

وكشف سعيود أن الشركة قامت باستئجار ثماني طائرات، قيد الاستغلال حاليا، كما سطرت برنامجا استئجار عدد اخر من الطائرات في الاشهر القليلة القادمة.

وبخصوص عملية اقتناء 16 طائرة جديدة، أكد الوزير أن استلام أولى هذه الطائرات شهر جويلية أو أوت المقبلين، قبل استلام طائرتين أخريين بين سبتمبر وديسمبر, على أن ترتفع هذه الوتيرة معدل طائرة في الشهر ابتداء من مطلع 2026.