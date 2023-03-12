قريبا.. اجتماع مصغّر لدول حركة عدم الانحياز في الجزائر

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد، عن عقد اجتماع مصغّر لدول حركة عدم الانحياز في الجزائر، خلال الصيف المقبل.

جاء ذلك في ندوة صحفية مشتركة، عقدها الرئيس تبون مع نظيره الأوغندي يويري كاغوتا موسيفيني، الذي يجري زيارة إلى الجزائر.

وأكد الرئيس الجزائري بالمناسبة، أن المحادثات التي أجراها مع نظيره الأوغندي، سمحت باستعراض العديد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وقد اتفق الطرفان على “تنسيق مواقف البلدين لنصرة القضايا العادلة في المحافل الدولية، وعلى رأسها دعم القضية الصحراوية والفلسطينية”.

كما تمّ التوقيع على عدّة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجزائر وأوغندا في قطاعات الطاقة، الفلاحة، السياحة، التعليم العالي، والتجارة.