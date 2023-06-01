قريبا.. اطلاق بطاقة الشفاء 2 وهذا جديدها

سيتم خلال الأسابيع المقبلة الإطلاق التدريجي لبطاقة الشفاء 2 التي ستزود بنظام لمراقبة الأدوية المقتنات من قبل المريض، حسب ما كشفته النقابة الوطنية للصيادلة الخواص.

وستزود البطاقة الجديد بنظام معلوماتي موحد بين الصيدليات يسمح بترشيد استهلاك الأدوية من قبل المريض وكذا كبح نشاط تزوير الوصفات الطبية.

البطاقة وحسب نائب النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، مراد شبونية، تقوم بتسجيل أكثر من 10 وصفات طبية وهو ما يسمح بمراقبة ما يستهلكه المريض.

وأوضح المتحدث ذاته في تصريح للشروق نيوز أن الإجراء سيمنع المريض المؤمن لدى الضمان الإجتماعي من شراء الأدوية مرة أخرى حتى لو غير الوصفة أو الطبيب.

بالإضافة إلى الصيادلة، ستُزود البطاقة بنظام معلوماتي خاص بممتهني الصحة، كما ستتضمن تطبيقات مطورة من قبل الضمان الاجتماعي.

وكإجراء جديد سيدخل ضمن البطاقة المستشفيات وأخصائي صناعة النظارات الطبية والأطباء المتعاقدين، يقول نائب النقابة الوطنية للصيادلة الخواص.