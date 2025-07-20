قريبا.. افتتاح ممثلية قنصلية للجزائر بهذه الولاية الأمريكية

بهدف تقريب الإدارة من أفراد الجالية

أعلن كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب عن قرب افتتاح ممثلية قنصلية للجزائر بسان فرانسيسكو، بعد الحصول على التراخيص اللازمة من السلطات الأمريكية، وذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في خطوة تهدف إلى تقريب الإدارة من أفراد الجالية وتحسين الخدمات القنصلية المقدمة لهم.

وجاء هذا الإعلان خلال لقاء افتراضي جمع كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، نور الدين واضح، مع نخبة من الكفاءات والخبراء الجزائريين المقيمين بالجهة الغربية للولايات المتحدة الأمريكية، نظمه القنصل العام للجزائر بسان فرانسيسكو، مساء أمس السبت.

ونُظم للقاء الأول من نوعه، على هامش زيارة وفد من مسرّع المؤسسات الناشئة “ألجريا فنتر” إلى وادي السيليكون، جنوب خليج سان فرانسيسكو، بهدف الاطلاع على منظومة الابتكار في كاليفورنيا واستكشاف فرص التعاون التكنولوجي.

وخلال مداخلته، أشاد كاتب الدولة بالدور الفاعل الذي تضطلع به الكفاءات الجزائرية في كاليفورنيا، وتمثيلهم المشرف لوطنهم، خاصة وأن العديد منهم من خريجي الجامعات الجزائرية. كما نوه بمساهماتهم في توطيد العلاقات الجزائرية-الأمريكية، ومرافقتهم للجهود التنموية في مجالات تخصصهم، مستفيدين من التحفيزات التي تضعها الدولة لفائدتهم.

وأكد شايب التزام وزارة الشؤون الخارجية بتلبية مطالب الجالية في الخارج، وتقديم خدمات ذات جودة تعزز روابطهم بالوطن، مشيراً إلى أن فتح القنصلية العامة بسان فرانسيسكو يأتي تجسيداً لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تقريب الإدارة من المواطن وتحسين جودة الخدمات القنصلية.