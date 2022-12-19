قريبا.. تحرير مشاريع استثمارية عالقة منذ سنوات

دعا إلى تكثيف صناعة النسيج والجلود... زغدار يعلن:

أكد وزير الصناعة، احمد زغدار، الاثنين بالجزائر العاصمة، على تكثيف الشراكات في مجال النسيج والجلود لخلق صناعة محلية قوية في هذا المجال.

واعتبر زغدار، خلال ندوة صحفية، على هامش افتتاحه للطبعة الخامسة للصالون الدولي للنسيج والجلود والمعدات، بحضور وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، أن هذا الحدث “يفتح المجال أمام المصنعين الجزائريين لإبرام شراكات مع نظرائهم الأجانب في مجال النسيج والجلود”، داعيا إياهم الى “تكثيف الشراكات في هذا المجال”.

ولتشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار محليا في مجال النسيج والجلود وكذا في المجالات الأخرى، ذكر زغدار أن قانون الاستثمار الجديد يمنح نفس التحفيزات للمستثمرين المحليين والأجانب، مشيرا الى أن فرع النسيج والجلود يعتبر أحد الفروع الأساسية للصناعة التحويلية ويعول عليه في التنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل بالجزائر.

وفي هذا الإطار، ابرز زغدار انه في اطار الإصلاحات التي باشرتها وزارة الصناعة، سيتم تنصيب اربع لجان وطنية استراتيجية مشتركة بين القطاعات تخص الصناعات الميكانيكية والصناعات الكهربائية والإلكترونية والصناعات الغذائية وكذا صناعات النسيج والجلود.

وأوضح الوزير أن الهدف من تنصيب لجنة خاصة بصناعات النسيج والجلود هو خلق فضاء للحوار والتشاور بإشراك كل الفاعلين، من القطاعين العمومي والخاص، الناشطين في فرعي النسيج والجلود، بالإضافة الى الهيئات الرسمية المعنية ومخابر البحث ومراكز التكوين المتخصصة وخبراء في المجال.

كما تهدف هذه اللجنة -يضيف الوزير- إلى خلق أقطاب صناعية في الولايات التي تعرف تمركزا لصناعات النسيج والجلود وكذا تقليص فاتورة الاستيراد وتشجيع وترقية الجودة.

وأضاف ان الهدف من هذه اللجان يتمثل كذلك في العمل بطريقة تشاركية من اجل اتخاذ القرارات ودعم الاستثمار في مجموعة من الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، لاسيما الصناعات الاستراتيجية كالصناعات الميكانيكية والالكترونية والكهربائية والصناعات الغذائية والنسيج والجلود.

كما تصبو إلى اعطاء الفرصة للمؤسسات المحلية لتلبية احتياجات السوق الوطنية وتطوير المناولة والإدماج المحليين وتعزيز سلسلة القيم للمنتوج الوطني و نشاء تكتلات صناعية وطنية كفضاءات للتشاور فيما بينها وبين السلطات العمومية، يبرز زغدار.

من جهة أخرى، أعلن الوزير انه سيتم رفع القيود والعراقيل عن عدد كبير من المشاريع الاستثمارية التي كانت عالقة منذ سنوات.

يذكر ان الصالون الدولي للنسيج والجلود والمعدات الذي يمتد لغاية 21 ديسمبر الجاري، عرف مشاركة دولية معتبرة قاربت 100 عارض من مختلف الجنسيات على غرار روسيا وتركيا والصين ومصر وكذا مؤسسات جزائرية.